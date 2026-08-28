Η εθνική ομάδα μπάσκετ γνώρισε μία οδυνηρή ήττα από την Ουκρανία με σκορ 82-76, σε αγώνα που διεξήχθη στη Ρίγα της Λετονίας. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027, καθιστώντας την υπόθεση-πρόκριση στην τελική φάση του Κατάρ εξαιρετικά δύσκολη. Η Ελλάδα παραμένει στην 5η θέση του 9ου προκριματικού ομίλου, έχοντας πλέον 3 νίκες και 4 ήττες.

Το νωθρό ξεκίνημα και η αρχική διαφορά

Οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν ένα νωθρό ξεκίνημα της εθνικής μας ομάδας, η οποία δεν κατάφερε να παίξει καλή άμυνα, ειδικά στο τρίποντο. Οι παίκτες Κόβλιαρ και Σούλγκα βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να σκοράρουν, οδηγώντας την Ουκρανία να ξεφύγει με οκτώ πόντους διαφορά (22-14) στο 8ο λεπτό του αγώνα. Παρά τις προσθήκες των Νικ Καλάθη και Τάιλερ Ντόρσεϊ, η εικόνα της Ελλάδας παρέμεινε χλιαρή στην άμυνα και δεν βρήκε σοβαρές λύσεις στην επίθεση.

Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης προσπάθησε να βελτιώσει την εικόνα της εθνικής με διαδοχικές αλλαγές σε πρόσωπα και τακτική. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, η Ουκρανία δυσκολευόταν να σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι, οι Έλληνες διεθνείς κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά και να περάσουν μπροστά με 37-36 λίγο πριν το ημίχρονο. Ωστόσο, οι -τυποις- γηπεδούχοι κατάφεραν να ανακτήσουν το προβάδισμα και να κλείσουν το πρώτο μέρος με 40-37.

Η αντίδραση της εθνικής και η διατήρηση του προβαδίσματος

Η έναρξη της τρίτης περιόδου βρήκε την Ουκρανία να διευρύνει ξανά τη διαφορά, φτάνοντας στο +6 (43-37) στο 21ο λεπτό. Ο Νικ Καλάθης, με σκορ, κλέψιμο και ασίστ, μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, οδήγησαν σε μία ακόμη ισοπαλία (43-43) στο 23ο λεπτό. Ακολούθησαν πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι έφεραν το σκορ στο 48-48 στο 25ο λεπτό.

Ωστόσο, οι Ουκρανοί απάντησαν άμεσα. Ο Τκατσένκο ευστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα, διαμορφώνοντας το 54-48 στο 26ο λεπτό. Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς μας είχαν καταφέρει να μαρκάρουν τον Μίχαλιουκ, δεν έβρισκαν «φάρμακο» για τους Κόβλιαρ και Σούλγκα, οι οποίοι συνέχιζαν να σκοράρουν. Έτσι, η Ουκρανία διατήρησε το προβάδισμα και λίγο αργότερα βρέθηκε στο +8 (62-54) στο 29ο λεπτό, με τον Μήτογλου να δίνει μια λύση από μακριά για το 62-59.

Η διεύρυνση της διαφοράς και το τελικό αποτέλεσμα

Στο 32ο λεπτό, η διαφορά έγινε για πρώτη φορά διψήφια (70-59), μετά το 12ο τρίποντο των γηπεδούχων, καθιστώντας τα πράγματα ιδιαίτερα δύσκολα για την εθνική ομάδα, η οποία φαινόταν να περιμένει τα πάντα από τον Νικ Καλάθη. Το χάσμα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο στο 36ο λεπτό, φτάνοντας στο 80-66, με αποτέλεσμα το ματς να μην μπορεί πλέον να «γυρίσει».

Παρόλο που ο Παπανικολάου και ο Καλαϊτζάκης έδωσαν κάποιες ανάσες μειώνοντας σε 70-63 στο 33ο λεπτό, και ο Τολιόπουλος ακολούθησε για το 75-66 στο 35ο λεπτό, η Ουκρανία διατήρησε σταθερά το προβάδισμα. Προς το τέλος του αγώνα, ο Ντόρσεϊ μείωσε από τη γραμμή των βολών σε 80-71 στο 38ο λεπτό, ο Καλάθης με τρίποντο έγραψε το 80-74, και ο Μήτογλου ακολούθησε για το 80-76 στο 39ο λεπτό, αλλά το τελικό 82-76 σφράγισε την ήττα για την Ελλάδα.

Οι πρωταγωνιστές και η βαθμολογική θέση

Για την Ουκρανία, κορυφαίοι αναδείχθηκαν οι Κόβλιαρ με 18 πόντους (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Σούλγκα με 14 πόντους (4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Νικ Καλάθης ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους (7/10 εντός πεδιάς, 8 ασίστ), ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 16 πόντους, ανεβαίνοντας προς το τέλος του αγώνα, όταν όμως το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Ο προπονητής της Ουκρανίας είναι ο Άιναρς Μπαγκάτσκις.

Μετά την ήττα, η βαθμολογία στον 9ο προκριματικό όμιλο διαμορφώνεται ως εξής: Η Ουκρανία έχει 5 νίκες και 2 ήττες, η Ισπανία 5 νίκες και 1 ήττα, η Γεωργία 4 νίκες και 3 ήττες, το Μαυροβούνιο 4 νίκες και 3 ήττες, η Ελλάδα 3 νίκες και 4 ήττες, και η Πορτογαλία 3 νίκες και 3 ήττες. Στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ προκρίνονται οι τρεις πρώτοι κάθε ομίλου. Η επόμενη αγωνιστική βρίσκει την Ελλάδα να υποδέχεται την Ισπανία στις 31 Αυγούστου, στις 19:00, στο «T-Center», σε έναν αγώνα που κρίνεται πλέον καθοριστικός για τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Gazzetta