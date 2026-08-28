Ο Άλισον ντος Σάντος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. εμπόδια στη Ζυρίχη

Ο Άλισον ντος Σάντος, ο 26χρονος Βραζιλιάνος πρωταθλητής, είναι ο νέος κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 400μ. εμπόδια. Η ιστορική επίδοση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου, στο «Letzigrund Stadium» της Ζυρίχης, κατά τη διάρκεια του Diamond League της ελβετικής πόλης. Ο Ντος Σάντος έτρεξε την απόσταση σε 45.80 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ και προσφέροντας στους φίλους του στίβου μια αξέχαστη βραδιά.

Ο θρίαμβος στη Ζυρίχη

Η επίδοση του Άλισον ντος Σάντος στα 400μ. εμπόδια με 45.80 δευτερόλεπτα αποτέλεσε το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ που σημειώθηκε εκείνο το βράδυ στη Ζυρίχη. Η εμφάνισή του στο «Letzigrund Stadium» ήταν εντυπωσιακή, καθώς ο Βραζιλιάνος αθλητής κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να γράψει ιστορία στο αγώνισμα.

Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν μοναδική, με τους θεατές να γίνονται μάρτυρες μιας σειράς κορυφαίων επιδόσεων. Ο Ντος Σάντος, με την επίτευξή του, επιβεβαίωσε την εξέλιξή του σε έναν σπουδαίο πρωταθλητή, έχοντας μάθει από πολύ μικρός να ζει με τις προκλήσεις.

Το προηγούμενο ρεκόρ και η αντίδραση του Βάρχολμ

Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. εμπόδια κατείχε ο Κάρστεν Βάρχολμ, ο οποίος το 2021, στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, είχε γίνει ο πρώτος αθλητής που κατέβαινε τα 46 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας χρόνο 45.94. Ο Βάρχολμ βρισκόταν στην ίδια διαδρομή με τον Ντος Σάντος στη Ζυρίχη και τερμάτισε δεύτερος με 46.69 δευτερόλεπτα, παρακολουθώντας από κοντά την κατάρριψη του δικού του ρεκόρ.

Μετά τον αγώνα, ο Νορβηγός αθλητής αναγνώρισε ιπποτικά το επίτευγμα του Βραζιλιανού, δηλώνοντας: «Ήταν ένα ρεκόρ που αποτέλεσε μέρος του εαυτού μου αυτά τα πέντε χρόνια. Ήμουν ο πρώτος που έσπασε τα 46 δευτερόλεπτα, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Φυσικά, ήθελα να το έχω, αλλά αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού».

Μια βραδιά γεμάτη ρεκόρ και επιδόσεις

Η Πέμπτη 27 Αυγούστου στη Ζυρίχη δεν ήταν ξεχωριστή μόνο για τον Άλισον ντος Σάντος, αλλά για τον στίβο γενικότερα, καθώς σημειώθηκαν και άλλες σημαντικές επιδόσεις και ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ. Η Μασάι Ράσελ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. εμπόδια με χρόνο 12.09 δευτερόλεπτα, προσθέτοντας ακόμα μια ιστορική στιγμή στη βραδιά.

Επιπλέον, οι φίλοι του στίβου παρακολούθησαν τη νέα μονομαχία των Εμμανουήλ Καραλή και Αρμάντ Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ, με φόντο τα 6,32μ. Στα 800μ. γυναικών, η Όντρεϊ Βερό και η Φέμκε Μπολ έτρεξαν σε 1:53.70 και 1:54.71 αντίστοιχα, ενώ στα 100μ. γυναικών, η Τζούλιεν Άλφρεντ και η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν σημείωσαν 10.70 δευτερόλεπτα.

Η δύσκολη παιδική ηλικία του Άλισον ντος Σάντος

Η ζωή του Άλισον ντος Σάντος σημαδεύτηκε από μια δύσκολη εμπειρία σε πολύ μικρή ηλικία. Γεννημένος στις 3 Ιουνίου 2000 στο Σάο Χοακίμ ντα Μπάρα, έναν μικρό δήμο στην πολιτεία του Σαν Πάουλο της Βραζιλίας, ο αθλητής έζησε ένα ατύχημα που τον σημάδεψε.

Σε ηλικία μόλις δέκα μηνών, ένα τηγάνι με καυτό λάδι έπεσε άθελά του στο πρόσωπο και στο σώμα του. Η γρήγορη αντίδραση του παππού του αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Ο μικρός Άλισον χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ένα διάστημα τεσσάρων μηνών, μαθαίνοντας από νωρίς να ζει με τα σημάδια στο πρόσωπο και το σώμα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta