Η Άστον Βίλα συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ιμπραχίμ Μπαγιέ

Η Άστον Βίλα φέρεται να έχει φτάσει σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή Ιμπραχίμ Μπαγιέ. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να ανέλθει στα 55 εκατομμύρια ευρώ για τον 18χρονο εξτρέμ. Η είδηση αυτή προέρχεται από τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο οποίος ανέφερε πως η συμφωνία βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή κοντά στην Premier League.

Η συμφωνία και το τίμημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει καταλήξει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τους Παριζιάνους για τον Ιμπραχίμ Μπαγιέ. Η Άστον Βίλα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του «διαμαντιού» της Παρί Σεν Ζερμέν, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο.

Το τίμημα για τον 18χρονο φέρελπι εξτρέμ έχει καθοριστεί στα 55 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αξιώνει η ομάδα της «Πόλης του Φωτός». Η οριστικοποίηση της μεταγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να εργάζονται για την ολοκλήρωση των λεπτομερειών.

Η σχέση μεταξύ του Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, και του Νάσεφ Σαουίρις, ιδιοκτήτη της Άστον Βίλα, αναφέρεται ως καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Αυτή η προσωπική σχέση φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των δύο συλλόγων και στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης.

Το προφίλ του Ιμπραχίμ Μπαγιέ

Ο Ιμπραχίμ Μπαγιέ είναι ένας ταλαντούχος Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2006, καθιστώντας τον 18 ετών. Η κύρια θέση του είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης, όπου αγωνίζεται κατά κόρον, αλλά έχει επίσης την ικανότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην αριστερή πτέρυγα.

Η πορεία του στον χώρο του ποδοσφαίρου ξεκίνησε στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς βρίσκεται στις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν από το 2018. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία, οδηγώντας τον στο επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2024, σε ηλικία μόλις 16 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει το ταλέντο του.

Η παρουσία του στην Παρί Σεν Ζερμέν

Κατά τη διάρκεια της θητείας του με τη φανέλα των back to back πρωταθλητών Ευρώπης, ο Ιμπραχίμ Μπαγιέ έχει καταγράψει συνολικά 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτές οι εμφανίσεις του δίνουν σημαντική εμπειρία παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Στις συγκεκριμένες συμμετοχές, ο νεαρός εξτρέμ έχει δείξει την επιθετική του συμβολή, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ. Οι επιδόσεις του αυτές τον καθιστούν έναν από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες της γαλλικής ομάδας.

Διεθνής καριέρα και προηγούμενο ενδιαφέρον

Πέρα από την παρουσία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Αφρικανός αθλητής είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε σημαντικές διοργανώσεις, συμμετέχοντας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025.

Επιπλέον, ο Μπαγιέ έχει αγωνιστεί και στο προσεχές Μουντιάλ του 2026 με το εθνόσημο στο στήθος, δείχνοντας την αναγνώριση του ταλέντου του και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η εμπειρία προσθέτει στην αξία του ως ποδοσφαιριστή.

Πριν την επίτευξη της συμφωνίας με την Άστον Βίλα, έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του νεαρού Σενεγαλέζου είχε εκδηλώσει και η Λίβερπουλ. Ωστόσο, η αγγλική ομάδα τελικά στράφηκε σε άλλη λύση, αποκτώντας τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta