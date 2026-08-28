Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη των πρώτων νεκρών της «πράσινης» κερκίδας

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε μια κίνηση τιμής και μνήμης, αναζητώντας τις οικογένειες δύο φιλάθλων της, του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου. Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το 1966, κατά τη διάρκεια της πρώτης οργανωμένης εκδρομής οπαδών του συλλόγου. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την τελευταία αγωνιστική περίοδο πριν τη μετακόμιση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Η τραγική εκδρομή του 1966

Το τραγικό γεγονός που οδήγησε στην απώλεια των Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου συνέβη στις 27 Νοεμβρίου του 1966. Εκείνη την ημέρα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη ίδρυση της Θύρας 13, πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωμένη εκδρομή φιλάθλων του Παναθηναϊκού για έναν εκτός έδρας αγώνα.

Η συγκεκριμένη εκδρομή αποτελούσε την πρώτη οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του συλλόγου, αλλά και γενικότερα φιλάθλων στη χώρα μας, για την υποστήριξη της ομάδας μακριά από την έδρα της. Ο προορισμός ήταν η Βέροια, όπου ο Παναθηναϊκός επρόκειτο να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους ενεπλάκη σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Η σύγκρουση με έναν οδοστρωτήρα σημειώθηκε έξω από την Κατερίνη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο φιλάθλων, Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου.

Οι πρώτοι νεκροί της οργανωμένης κερκίδας

Ο θάνατος των Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια στην ιστορία της οργανωμένης κερκίδας του Παναθηναϊκού. Το τραγικό αυτό γεγονός σημάδεψε ανεξίτηλα τις απαρχές της οργανωμένης παρουσίας των φιλάθλων του συλλόγου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Δημήτρη Σαραντάκο, ο οποίος συγκαταλεγόταν στα ιδρυτικά μέλη της Θύρας 13. Η Θύρα 13, που είχε ιδρυθεί λίγες μόλις ημέρες πριν το δυστύχημα, έχασε ένα από τα πρωτοπόρα μέλη της σε αυτή την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια υποστήριξης της ομάδας.

Οι ζωές των δύο αυτών ανθρώπων ταυτίστηκαν με την αγάπη και την αφοσίωση στον Παναθηναϊκό, αφήνοντας ένα δικό τους αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη του συλλόγου και των οπαδών του, μέσα από αυτή την τραγική στιγμή.

Η πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά το δυστύχημα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να τιμήσει τη μνήμη των δύο φιλάθλων. Η απόφαση αυτή ελήφθη με εντολή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος επιθυμεί να αναγνωρίσει τη συνεισφορά τους.

Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, ο σύλλογος αναζητά πλέον τις οικογένειες των Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου. Στόχος είναι να τους αποδοθεί συμβολικός φόρος τιμής, ο οποίος θα περιλαμβάνει την παροχή εισιτηρίου διαρκείας.

Αυτή η ενέργεια εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων τιμής που έχει προγραμματίσει ο Παναθηναϊκός για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σεζόν, καθώς είναι η τελευταία πριν την ιστορική μετάβαση του συλλόγου στο νέο του γήπεδο, το οποίο θα βρίσκεται στον Βοτανικό.

Μνήμη πέρα από τίτλους και στατιστικά

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τονίζει πως υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός συλλόγου που δεν καταγράφονται στους πίνακες των τίτλων ή στα στατιστικά των αγώνων. Αυτές οι στιγμές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία, καθώς γράφτηκαν με αγάπη, αφοσίωση και, δυστυχώς, με ανθρώπινες απώλειες.

Ο σύλλογος θεωρεί χρέος του να τιμήσει όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του, αλλά και ανθρώπους σαν τον Γιώργο Κόσκορο και τον Δημήτρη Σαραντάκο. Αυτοί οι φίλαθλοι ταύτισαν τη ζωή τους με τον Παναθηναϊκό και έφυγαν πρόωρα, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την αναγνώριση της βαθύτερης σύνδεσης μεταξύ του συλλόγου και των φιλάθλων του, καθώς ο Παναθηναϊκός εισέρχεται σε μια νέα εποχή με την επικείμενη μετακόμιση στο νέο του γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko