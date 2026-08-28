Ο Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Απόστολου Νικολαΐδη

Ο Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Απόστολου Νικολαΐδη, ενός νεαρού Έλληνα γκαρντ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ακόμη μεταγραφική προσθήκη για τον σύλλογο της Πάτρας, με έμφαση στην επένδυση για το μέλλον του μπάσκετ.

Ο 20χρονος αθλητής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη Stoiximan GBL. Ο Νικολαΐδης είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ σε ηλικία μόλις 16 ετών, φορώντας τη φανέλα του Λαυρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας την ευχαρίστησή της για την έναρξη της συνεργασίας με τον Απόστολο Νικολαΐδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αθλητής θα είναι κάτοικος Πατρών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Ο Απόστολος Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου του 2006 και έχει ύψος 1,91 μέτρα. Αγωνίζεται στη θέση του point guard, προσφέροντας λύσεις στην οργάνωση του παιχνιδιού. Η ΚΑΕ Προμηθέας καλωσόρισε τον Νικολαΐδη στην οικογένεια του συλλόγου, ευχόμενη του υγεία και πολλές επιτυχίες με τη νέα του ομάδα.

Τα πρώτα βήματα και το ντεμπούτο στην Α1

Ο ταλαντούχος γκαρντ ξεκίνησε την μπασκετική του καριέρα από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του αθλητισμού. Στη συνέχεια, μεταπήδησε στα τμήματα υποδομών του Ολυμπιακού, όπου συνέχισε την εξέλιξή του και απέκτησε σημαντικές εμπειρίες σε νεαρή ηλικία.

Το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2022-23. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Νικολαΐδης φόρεσε τη φανέλα του Λαυρίου, αποκομίζοντας τις πρώτες του παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο του επαγγελματικού μπάσκετ. Αυτή η εμπειρία του προσέφερε πολύτιμα εφόδια για τη συνέχεια της πορείας του.

Η θητεία στον Πανερυθραϊκό και οι διεθνείς συμμετοχές

Το 2023, ο Απόστολος Νικολαΐδης εντάχθηκε στον Πανερυθραϊκό, όπου αγωνίστηκε για την επόμενη τριετία στο πρωτάθλημα της Elite League. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, ο νεαρός αθλητής είχε την ευκαιρία να αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές του και να αποκτήσει σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Την περσινή σεζόν, ο Νικολαΐδης πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα μεστό πρωτάθλημα με τον Πανερυθραϊκό. Οι επιδόσεις του ήταν αξιοσημείωτες, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 5,1 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Παράλληλα με την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Απόστολος Νικολαΐδης υπήρξε και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διάφορες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta