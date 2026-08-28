Ο Αζεντίν Ουναΐ στο Άμστερνταμ για συζητήσεις με τον Άγιαξ

Ο Αζεντίν Ουναΐ, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, φέρεται να βρίσκεται στο Άμστερνταμ για να συζητήσει με τους ανθρώπους του Άγιαξ. Το μέλλον του Μαροκινού ποδοσφαιριστή στην Τζιρόνα παραμένει αβέβαιο, καθώς η ομάδα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το ταξίδι στην Ολλανδία και οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ο Αζεντίν Ουναΐ έχει λάβει άδεια από την Τζιρόνα για να μεταβεί στο Άμστερνταμ. Σκοπός του ταξιδιού είναι να συναντηθεί με εκπροσώπους του Άγιαξ και να διαπραγματευτεί τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Το γαλλικό «Foot Mercato» αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού ταξίδεψε στην ολλανδική πρωτεύουσα για αυτόν τον λόγο.

Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι ο Άγιαξ έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα στην προσπάθεια απόκτησης του Ουναΐ, εν μέσω ενδιαφέροντος και από άλλες ομάδες. Ο 26χρονος άσος αναζητά τρόπο να αποχωρήσει από την ισπανική ομάδα, καθώς δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία.

Ενδιαφέρον από Άγιαξ και άλλους συλλόγους

Ο Άγιαξ φέρεται να κάνει δυναμικό «μπάσιμο» για να πείσει τον Μαροκινό μέσο να μετακομίσει στην Ολλανδία. Παρά το ταξίδι του Ουναΐ στο Άμστερνταμ, τα ίδια δημοσιεύματα συμπληρώνουν ότι κι άλλες ομάδες παραμένουν ενεργές στην προσπάθεια να αποσπάσουν την υπογραφή του. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες δεν κατονομάζονται στις πηγές.

Η υπόθεση του Ουναΐ παραμένει ανοιχτή, με αρκετούς συλλόγους να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Ο ποδοσφαιριστής εξερευνά τις επιλογές του, καθώς η παραμονή του στην Τζιρόνα φαντάζει δύσκολη τη φετινή σεζόν.

Η περίπτωση της Αϊντχόφεν και η ρήτρα

Νωρίτερα, η «Mundo Deportivo» είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν για τον Αζεντίν Ουναΐ. Η PSV είχε καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα με σκοπό να τον κάνει δικό της, προσπαθώντας να τον αποκτήσει σε χαμηλότερη τιμή. Οι Καταλανοί, από την πλευρά τους, επιθυμούν να καρπωθούν τη ρήτρα των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, νεότερα δημοσιεύματα από την Ολλανδία αποκάλυψαν πως οι πρωταθλητές απέσυραν τελικά το ενδιαφέρον τους. Κανένας σύλλογος δεν φαίνεται διατεθειμένος να καταβάλει ένα τόσο υψηλό ποσό για την απόκτηση του Μαροκινού ποδοσφαιριστή, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση για την Τζιρόνα.

Το μέλλον στην Τζιρόνα και ο Παναθηναϊκός

Ο Αζεντίν Ουναΐ φαίνεται πως δύσκολα θα παραμείνει στην Τζιρόνα τη φετινή σεζόν, καθώς ο υποβιβασμός των Καταλανών στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας τον έχει αναγκάσει να αναζητήσει αλλού το μέλλον του. Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να παραμείνει στην κατηγορία.

Στο πλαίσιο των ομάδων που ασχολούνται με την περίπτωσή του, συγκαταλέγεται και ο Παναθηναϊκός. Οι άνθρωποι του «Τριφυλλιού» παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Μαροκινό μέσο, δίχως ωστόσο να έχουν προβεί σε κάποια επίσημη κίνηση μέχρι στιγμής.

Η αγωνιστική του παρουσία

Ο Αζεντίν Ουναΐ προέρχεται από μια σεζόν κατά την οποία κατέγραψε 24 εμφανίσεις με τη φανέλα της Τζιρόνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, σημείωσε 5 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ. Παρά την προσωπική του συνεισφορά, η ομάδα του δεν κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η αγωνιστική του παρουσία την περασμένη περίοδο τον καθιστά έναν ενδιαφέροντα στόχο για αρκετούς συλλόγους, οι οποίοι αναζητούν να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Η επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τζιρόνα είναι σαφής, καθώς επιδιώκει να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta