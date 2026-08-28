Η νέα φανέλα του Άρη για τους εντός έδρας αγώνες

Ο Άρης προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας του εμφάνισης, την οποία θα χρησιμοποιεί στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέσω ενός βίντεο που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νέα φανέλα έχει σχεδιαστεί για να αντιπροσωπεύει πλήρως την ταυτότητα του συλλόγου και να καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Ο σχεδιασμός και η φιλοσοφία της νέας εμφάνισης

Σύμφωνα με όσα κοινοποίησε η ΠΑΕ Άρης, η νέα φανέλα φέρει έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα της κορυφαίας εταιρείας αθλητικής ένδυσης. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει τη δέσμευση του συλλόγου στην ποιότητα και την καινοτομία στον αθλητικό εξοπλισμό.

Η ΠΑΕ Άρης τόνισε ότι η εμφάνιση είναι «Προορισμένη, να ανταποκρίνεται στο DNA της ομάδας μας!». Αυτό δείχνει ότι ο σχεδιασμός της νέας φανέλας ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά και τις αξίες που αντιπροσωπεύουν τον σύλλογο, προσφέροντας μια δυναμική και αναγνωρίσιμη εικόνα στους αγωνιστικούς χώρους.

Πρεμιέρα στο «Κλ. Βικελίδης»

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της νέας φανέλας έχει ήδη προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί εντός έδρας. Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα φορέσουν τη νέα εμφάνιση για πρώτη φορά στον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 30 Αυγούστου.

Ο αγώνας αυτός θα λάβει χώρα στις 19:30 το απόγευμα, με αντίπαλο τον ΟΦΗ, στο ιστορικό γήπεδο «Κλ. Βικελίδης». Η επιλογή ενός εντός έδρας αγώνα για την πρεμιέρα της φανέλας δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να τη δουν από κοντά στην πρώτη της επίσημη χρήση.

Διαθεσιμότητα για τους φιλάθλους

Η ΠΑΕ Άρης φρόντισε ώστε η νέα φανέλα να είναι άμεσα διαθέσιμη για όλους τους φιλάθλους που επιθυμούν να την αποκτήσουν. Ήδη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη φανέλα στο φυσικό κατάστημα του συλλόγου, το ARIS FC Store, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Παπαναστασίου.

Επιπλέον, για όσους προτιμούν τις ηλεκτρονικές αγορές, η νέα εμφάνιση είναι διαθέσιμη και μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος του Άρη, στη διεύθυνση https://arisfc.store. Αυτή η επιλογή προσφέρει ευκολία και πρόσβαση στους φιλάθλους από οπουδήποτε.

Από τις 3 Σεπτεμβρίου, η νέα φανέλα θα επεκτείνει τη διαθεσιμότητά της και σε άλλα σημεία πώλησης. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι θα μπορούν να την προμηθευτούν από τα καταστήματα INTERSPORT, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές αγοράς.

Η παρουσίαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η αποκάλυψη της νέας φανέλας έγινε με έναν σύγχρονο τρόπο, μέσω ενός βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Άρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARIS F.C. (@arisfc_official), προσεγγίζοντας άμεσα ένα ευρύ κοινό φιλάθλων.

Αυτή η μέθοδος παρουσίασης επιτρέπει στον σύλλογο να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους υποστηρικτές του, προσφέροντας μια δυναμική και οπτικά ελκυστική πρώτη ματιά στη νέα εμφάνιση. Η χρήση των social media αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνιακής στρατηγικής των αθλητικών σωματείων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta