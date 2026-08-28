Ο Κέναν Κόντρο έφτασε στο Ηράκλειο για ιατρικές εξετάσεις ενόψει ΟΦΗ

Ο Κέναν Κόντρο, ο Βόσνιος επιθετικός, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, έχοντας φτάσει στην κρητική πόλη το απόγευμα της Παρασκευής (28/8). Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς η μεταγραφή του στον ΟΦΗ βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του συλλόγου αναμένεται να γίνει το Σάββατο (29/8).

Άφιξη και ιατρικές εξετάσεις στην Κρήτη

Ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό φορ του Χρήστου Κόντη, έφτασε στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής του. Το απόγευμα της Παρασκευής (28/8), ο Βόσνιος επιθετικός ξεκίνησε να περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών αναμένονται να είναι διαθέσιμα το Σάββατο (29/8). Από την έκβαση των ιατρικών θα εξαρτηθεί και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από τους Κυπελλούχους Ελλάδας.

Η συμφωνία με τη Φερεντσβάρος και οι ανακοινώσεις

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κέναν Κόντρο στον ΟΦΗ έχει εισέλθει στην τελική ευθεία, μετά από προφορική συμφωνία που επιτεύχθηκε. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ήρθαν σε συνεννόηση με τη Φερεντσβάρος, την ομάδα από την οποία προέρχεται ο 33χρονος επιθετικός, για την απόκτησή του.

Σε περίπτωση που οι ιατρικές εξετάσεις δεν παρουσιάσουν κάποιο απρόοπτο, η μεταγραφή θα οριστικοποιηθεί επίσημα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι αναμενόμενες ανακοινώσεις από τον ΟΦΗ, επιβεβαιώνοντας την προσθήκη του διεθνούς ποδοσφαιριστή στο δυναμικό του.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ισπανία

Ο Κέναν Κόντρο έχει μια πλούσια καριέρα, με τις βάσεις της να έχουν τεθεί στην Ισπανία. Έμαθε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Σοσιεδάδ, όπου και αναδείχθηκε. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε σε αρκετές σημαντικές ισπανικές ομάδες.

Μεταξύ αυτών, φόρεσε τις φανέλες της Οσασούνα και της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ομάδες με μεγάλη ιστορία στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Επίσης, πέρασε από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ και τη Σαραγόσα, στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, σημείωσε οκτώ γκολ σε 34 συμμετοχές.

Διεθνής παρουσία και σημαντικές διακρίσεις

Ο Κέναν Κόντρο είναι επίσης διεθνής ποδοσφαιριστής, έχοντας τιμήσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας 15 φορές. Η εμπειρία του από το υψηλότερο επίπεδο των εθνικών ομάδων προσθέτει στην αξία του ως ποδοσφαιριστής.

Στην καριέρα του, έχει πανηγυρίσει σημαντικούς τίτλους σε διάφορες χώρες. Κατέκτησε πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεγχάγη κατά τη σεζόν 2018-19, καθώς και στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος τη σεζόν 2023-24. Επιπλέον, έχει στην τροπαιοθήκη του το Super Cup Ισπανίας, το οποίο κατέκτησε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο την περίοδο 2020-21.

Ευρωπαϊκή εμπειρία και στατιστικά γκολ

Πέρα από την Ισπανία, ο Κέναν Κόντρο έχει αγωνιστεί και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του. Μεταξύ των ομάδων που έχει αγωνιστεί είναι η Μάιντς στη Γερμανία, η Κοπεγχάγη στη Δανία, η Γκαζιαντέπ στην Τουρκία και η Βίντι στην Ουγγαρία.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η θητεία του στη Βίντι, όπου είχε μια παραγωγική παρουσία. Με τη φανέλα της ουγγρικής ομάδας, ο Κόντρο κατέγραψε συνολικά 44 γκολ σε 88 συμμετοχές, επιδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta