Ο Ολυμπιακός θέτει ερωτήματα για την ελληνοποίηση του Μουστάφα Φαλ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, μέσω της οποίας εκφράζει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου από τον Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος υπήρξε πρώην αθλητής της ομάδας του Πειραιά και πλέον αγωνίζεται για τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιεύματος που προκάλεσε την αντίδραση των «ερυθρολεύκων».

Τα ερωτήματα της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην ανακοίνωσή της, ζητά διευκρινίσεις για τις ενέργειες που έκανε ο Μουστάφα Φαλ προκειμένου να λάβει ελληνικό διαβατήριο. Οι Πειραιώτες τονίζουν ότι ο Γάλλος σέντερ ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν 2025/26, περίοδο κατά την οποία αγωνιζόταν ακόμη με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ομάδα αναμένει απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προχώρησε η διαδικασία ελληνοποίησης του αθλητή.

Η μετακίνηση στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό διαβατήριο

Ο Μουστάφα Φαλ πέρασε το φετινό καλοκαίρι στο αντίπαλο στρατόπεδο, καθώς από φέτος θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η απόκτησή του από τους «πράσινους» συνδέεται και με το ελληνικό διαβατήριο που αναμένεται να λάβει.

Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οδήγησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός στην έκδοση της ανακοίνωσης με τα ερωτήματα.

Το δημοσίευμα που προκάλεσε την αντίδραση

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει ότι με έκπληξη διάβασε χθες, 27 Αυγούστου, δημοσίευμα στο οποίο αναφερόταν πως ο Μουστάφα Φαλ, πρώην αθλητής της και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, δήλωσε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας. Σκοπός αυτής της φερόμενης δήλωσης ήταν η επίσπευση της διαδικασίας για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι μετά την αίτηση του αθλητή, η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε μια «φωτογραφική» εγκύκλιο με σκοπό την εξυπηρέτησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση, χωρίς να εξεταστούν τα δεδομένα της υπόθεσης όπως θα όφειλαν.

Ερωτήματα για την εγκύκλιο και τις διαδικασίες

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέτει δύο συγκεκριμένα ερωτήματα προς τις αρμόδιες αρχές. Το πρώτο αφορά το αν έγινε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) πριν υπάρξει η θετική εισήγηση για την ελληνοποίηση του Μουστάφα Φαλ.

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει η συγκεκριμένη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά να μάθει πώς δημιουργήθηκε μια νέα «φωτογραφική» εγκύκλιος ειδικά για τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Αίτημα για άμεση ενημέρωση του Πανελληνίου

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια. Ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν άμεσα θέση επί του θέματος και να ενημερώσουν το Πανελλήνιο για το τι ακριβώς ισχύει.

Ο στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να μην υπάρχουν σκιές γύρω από τη διαδικασία ελληνοποίησης του Μουστάφα Φαλ και να διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση του κοινού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit