Παναθηναϊκός: Αναζητά τις οικογένειες δύο οπαδών που έχασαν τη ζωή τους το 1966

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση των οικογενειών δύο οπαδών της, του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα το 1966. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις τιμής του συλλόγου, ενόψει της μετάβασης στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Στόχος είναι να τιμηθεί η μνήμη τους και η αφοσίωσή τους στον Παναθηναϊκό.

Η τραγική εκδρομή του 1966

Στις 27 Νοεμβρίου 1966, λίγες ημέρες μετά την ίδρυση της Θύρας 13, πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωμένη εκδρομή φιλάθλων του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα φιλάθλων στην Ελλάδα. Ο προορισμός ήταν ο εκτός έδρας αγώνας με τη Βέροια.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους συγκρούστηκε με οδοστρωτήρα έξω από την Κατερίνη. Από το δυστύχημα αυτό, έχασαν τη ζωή τους ο Γιώργος Κόσκορος και ο Δημήτρης Σαραντάκος. Ο Δημήτρης Σαραντάκος συγκαταλεγόταν μάλιστα στα ιδρυτικά μέλη της Θύρας 13.

Η απόφαση της ΠΑΕ για φόρο τιμής

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά το τραγικό συμβάν, ο Παναθηναϊκός θεωρεί χρέος του να αναζητήσει τις οικογένειες των δύο αυτών ανθρώπων. Η απόφαση για την πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Ο σύλλογος αποφάσισε να αποδώσει φόρο τιμής όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές που έγραψαν τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του, αλλά και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που ταύτισαν τη ζωή τους με τον Παναθηναϊκό και έφυγαν πρόωρα. Η τιμή θα γίνει συμβολικά με την παροχή εισιτηρίου διαρκείας στις οικογένειές τους, στο πλαίσιο της ιστορικής μετάβασης του συλλόγου στη νέα του εποχή.

Το κάλεσμα του συλλόγου για πληροφορίες

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απευθύνει κάλεσμα στα μέλη των οικογενειών του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου. Επίσης, καλεί οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον σύλλογο.

Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας είναι το 210 8709000. Ο Παναθηναϊκός τονίζει ότι δεν αναζητά απλώς δύο οικογένειες, αλλά δύο κομμάτια της ιστορίας του, πιστεύοντας ότι κανείς από όσους αγάπησαν τον σύλλογο και σημάδεψαν την πορεία του δεν πρέπει να μείνει στη λήθη. Η μνήμη και η ευγνωμοσύνη ενός μεγάλου συλλόγου οφείλουν να μένουν ζωντανές για πάντα.

Με πληροφορίες από: novasports.gr