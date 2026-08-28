Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Άρτους Φις στο US Open αναζητώντας την πρώτη νίκη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, προετοιμαζόμενος για την έναρξη της 9ης του συμμετοχής στο US Open. Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Άρτους Φις, σε μια κλήρωση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική. Ο Τσιτσιπάς αναζητά την πρώτη του νίκη καριέρας απέναντι στον Γάλλο αντίπαλό του, έχοντας δηλώσει έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση.

Η κλήρωση και η αναχώρηση για τη Νέα Υόρκη

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό του US Open πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, του 2026, και έφερε τον Στέφανο Τσιτσιπά αντιμέτωπο με τον Άρτους Φις. Για τον Έλληνα τενίστα, αυτή είναι η ένατη φορά που συμμετέχει στο φημισμένο τουρνουά της Νέας Υόρκης. Η διαδρομή του μέχρι εκεί ξεκίνησε από το Winston-Salem, στη Βόρεια Καρολίνα, από όπου ταξίδεψε για να βρεθεί στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Ο 28χρονος Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη πρεμιέρα, καθώς ο αντίπαλός του, ο 22χρονος Άρτους Φις, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, δεδομένου του ιστορικού των δύο αθλητών και της τρέχουσας κατάστασης του Γάλλου τενίστα.

Το δύσκολο έργο απέναντι στον Άρτους Φις

Ο Άρτους Φις, ο οποίος είναι 22 ετών, φτάνει στο US Open έχοντας στις αποσκευές του ένα σημαντικό επίτευγμα. Πρόσφατα κατέκτησε τον τίτλο στο Masters του Σινσινάτι, έναν τίτλο που αποτελεί τον πιο σημαντικό από τους συνολικά πέντε που έχει κερδίσει στην καριέρα του μέχρι σήμερα. Αυτή η επιτυχία υπογραμμίζει την ανοδική του πορεία και την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση.

Η φετινή χρονιά, το 2026, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον Φις, καθώς έχει καταγράψει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 32 νικών έναντι μόλις 10 ηττών. Αυτή η σταθερή απόδοση τον έχει οδηγήσει στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, θέση που αποτελεί και την υψηλότερη στην καριέρα του μέχρι στιγμής. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τον Γάλλο τενίστα έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο αντίπαλο για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η αρνητική παράδοση και το πρόσφατο ματς

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.53 της παγκόσμιας κατάταξης, η αναμέτρηση με τον Άρτους Φις έχει και μια επιπλέον δυσκολία. Ο Έλληνας τενίστας καλείται να ανατρέψει μια αρνητική παράδοση που έχει απέναντι στον Γάλλο. Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς μετρά πέντε ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μεταξύ τους, χωρίς να έχει καταφέρει να κερδίσει ούτε μία φορά.

Το φετινό του ρεκόρ, το 2026, ανέρχεται σε 24 νίκες και 18 ήττες. Η πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο τενιστών έλαβε χώρα στο Masters του Μαϊάμι, όπου ο Άρτους Φις επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά με εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας με σκορ 6-0, 6-1. Αυτό το αποτέλεσμα προσθέτει στην πρόκληση που έχει μπροστά του ο Έλληνας πρωταθλητής στο US Open.

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά εν όψει της αναμέτρησης

Παρά το δύσκολο έργο που έχει μπροστά του και την αρνητική παράδοση απέναντι στον Άρτους Φις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατηρεί την αισιοδοξία του. Ο Έλληνας τενίστας επέλεξε να εκφράσει την αποφασιστικότητά του μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν την έναρξη του τουρνουά.

Στην ανάρτησή του, ο Τσιτσιπάς σημειώνει χαρακτηριστικά για την επικείμενη συνάντησή του με τον Φις: «Έτοιμοι για την πρόκληση. Ας το κάνουμε». Το μήνυμα αυτό συνοδεύτηκε και από την αγγλική εκδοχή του, "Up for the challenge. Let's do this ????", δείχνοντας την ετοιμότητά του να αντιμετωπίσει τον δυνατό αντίπαλο και να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη απέναντί του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta