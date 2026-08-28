Ολυμπιακός: Πρόταση 9 εκατ. ευρώ στην Μπέτις για τον Πάμπλο Γκαρθία

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει υποβάλει επίσημη πρόταση στην Μπέτις για τον Πάμπλο Γκαρθία. Η προσφορά ανέρχεται στα εννέα εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την απόκτηση του 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου Ισπανού εξτρέμ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών των Πειραιωτών να ενισχύσουν την ομάδα τους πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

Η πρόταση του Ολυμπιακού για τον Γκαρθία

Ο Ολυμπιακός φέρεται να πιέζει για την απόκτηση ενός δεξιού εξτρέμ, και ενώ η περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας δεν έχει τελεσιδικήσει, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανοιχτά τα ραντάρ τους και για εναλλακτικές λύσεις. Το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου της «Marca», Ματέο Μορέτο, αναφέρει συγκεκριμένα την πρόταση των εννέα εκατομμυρίων ευρώ προς την Μπέτις για το 70% των δικαιωμάτων του Πάμπλο Γκαρθία.

Η πρόταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταγραφικής δραστηριότητας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει βάλει στο φουλ τις μηχανές του τις τελευταίες ώρες. Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις, με την απόκτηση του Γκαρθία να αποτελεί μία από αυτές.

Το προφίλ του νεαρού Ισπανού εξτρέμ

Ο Πάμπλο Γκαρθία είναι ένας 20χρονος Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται και στην U21 εθνική ομάδα της Ισπανίας. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπέτις και από το 2025 αποτελεί παίκτη της ανδρικής ομάδας του συλλόγου. Η Μπέτις, ενεργώντας προνοητικά, υπέγραψε μαζί του νέο συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2025, με διάρκεια έως το 2029.

Ο παίκτης περιγράφεται ως αριστεροπόδαρος εξτρέμ σε ορισμένα δημοσιεύματα, ενώ άλλα τον τοποθετούν στο δεξιό άκρο της επίθεσης. Η παρουσία του στην εθνική ομάδα U21 της Ισπανίας υπογραμμίζει το ταλέντο και τις προοπτικές του.

Η πορεία του στην Μπέτις

Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από μια υποσχόμενη σεζόν με τη φανέλα των «Βερδιμπλάνκος», κατά την οποία κατέγραψε εννέα γκολ και τρεις ασίστ σε 34 συμμετοχές. Συνολικά, έχει καταγράψει 32 συμμετοχές σε διοργανώσεις όπως η La Liga, το Κόπα Ντελ Ρέι, το Europa League και το Conference League, έχοντας σκοράρει τρεις φορές και μοιράσει μία ασίστ.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Πάμπλο Γκαρθία έχει ξεκινήσει δυναμικά στη La Liga, πετυχαίνοντας γκολ στη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στη Βαλένθια. Αυτό το γκολ χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του για τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, αθροιστικά έχει καταγράψει 28 αγωνιστικά λεπτά σε δύο παρουσίες μέχρι στιγμής.

Μεταγραφικές κινήσεις και εναλλακτικές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να δουλεύει και άλλες περιπτώσεις για τις θέσεις των εξτρέμ, καθώς το θέμα του Ρούμπεν Βάργκας έχει «παγώσει» ή δεν έχει τελεσιδικήσει. Οι Πειραιώτες διατηρούν ανοιχτά τα ραντάρ τους για εναλλακτικές λύσεις, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή ενίσχυση του ρόστερ.

Παράλληλα με την περίπτωση του Γκαρθία, ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Βραζιλιάνου Ντοντό για το δεξιό άκρο της άμυνας. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την πρόθεση της ομάδας να ενισχυθεί σε καίριες θέσεις.

Η ανταπόκριση της Μπέτις

Οι Ισπανοί παράγοντες της Μπέτις φέρεται να έχουν ζητήσει χρόνο προκειμένου να απαντήσουν στην πρόταση του Ολυμπιακού. Η είδηση της πρότασης των εννέα εκατομμυρίων ευρώ για το 70% του παίκτη έχει δημοσιευθεί από τον δημοσιογράφο της «Marca», Ματέο Μορέτο, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να δουλεύει εντατικά για την ενίσχυση του ρόστερ του, με τις εξελίξεις να αναμένονται με ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, καθώς η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit