Πρόταση 9 εκατομμυρίων ευρώ του Ολυμπιακού για τον Πάμπλο Γκαρσία

Ο μεταγραφικός «πυρετός» στον Ολυμπιακό συνεχίζεται, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται δυναμικά για την ενίσχυση του ρόστερ τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει μια σημαντική πρόταση για την απόκτηση ενός νεαρού και ταλαντούχου εξτρέμ από την Ισπανία. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταγραφικών αναζητήσεων του συλλόγου.

Η επίσημη πρόταση για τον Ισπανό εξτρέμ

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός έχει υποβάλει επίσημη πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπέτις. Η προσφορά αφορά την απόκτηση του 20χρονου δεξιού εξτρέμ, Πάμπλο Γκαρσία, και πιο συγκεκριμένα το 70% των δικαιωμάτων του νεαρού ποδοσφαιριστή. Οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται να έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον Ισπανό, μετά από άλλες περιπτώσεις που δεν προχώρησαν.

Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση του Ολυμπιακού να επενδύσει σε νεαρούς παίκτες με προοπτική, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση των εξτρέμ. Η Μπέτις, ομάδα από την Ανδαλουσία, καλείται πλέον να εξετάσει την πρόταση των Πειραιωτών για τον παίκτη που προέρχεται από τις ακαδημίες της.

Το προφίλ του Πάμπλο Γκαρσία

Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι ένας 20χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπέτις, έχοντας περάσει από όλα τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Η πορεία του στις μικρές ομάδες της ισπανικής ομάδας τον έχει εφοδιάσει με σημαντικές εμπειρίες και έχει αναδείξει το ταλέντο του.

Η αξία του στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει την αναγνώριση των ικανοτήτων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ηλικία του και η προέλευσή του από μια αναγνωρισμένη ακαδημία τον καθιστούν έναν παίκτη με σημαντικό μέλλον.

Η πορεία του σε Μπέτις και Λα Λίγκα

Την περσινή σεζόν, ο Πάμπλο Γκαρσία είχε ενεργό ρόλο στην πρώτη ομάδα της Μπέτις, αγωνιζόμενος σε 15 παιχνίδια στη La Liga. Παράλληλα, είχε σημαντική παρουσία και με τη δεύτερη ομάδα των Σεβιγιάνων, όπου σημείωσε 7 γκολ και 2 ασίστ σε εννέα εμφανίσεις. Αυτά τα στατιστικά αναδεικνύουν την επιθετική του δεινότητα και την ικανότητά του να προσφέρει τόσο σε δημιουργία όσο και σε εκτέλεση.

Τη φετινή σεζόν, ο νεαρός εξτρέμ έχει προλάβει να αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στις αναμετρήσεις κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Βαλένθια. Στο παιχνίδι εναντίον των «νυχτερίδων», ο Γκαρσία σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 83ο λεπτό, δίνοντας το «τρίποντο» στην ομάδα του. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ικανότητά του να είναι καθοριστικός σε κρίσιμες στιγμές.

Οι άλλες μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρόλευκων»

Ο μεταγραφικός «πυρετός» στον Ολυμπιακό δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση του Πάμπλο Γκαρσία. Οι «ερυθρόλευκοι» εργάζονται ταυτόχρονα και σε άλλα μέτωπα για την ενίσχυση του ρόστερ. Στη θέση του δεξιού μπακ, φαίνεται πως υπάρχει ανατροπή στα δεδομένα, καθώς η υπόθεση του Πέντερσεν δεν προχωρά όπως αναμενόταν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόντο της Φιορεντίνα βρίσκεται πλέον σε πρώτο πλάνο για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Όσον αφορά τη θέση των εξτρέμ, οι Πειραιώτες έχουν αφήσει στην άκρη την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας, καθώς δεν κατάφεραν να βρουν τη «χρυσή τομή» στις διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλλη. Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε στον Πάμπλο Γκαρσία, ενδεικτικό της συνεχούς αναζήτησης λύσεων από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Athletiko