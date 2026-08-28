Ο Τιμοτέους Πούχατς κορυφαίος στις ασίστ των προκριματικών του Champions League

Ο Τιμοτέους Πούχατς, ο Πολωνός αριστερός μπακ που αγωνίστηκε στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, ξεχώρισε στην προκριματική φάση του Champions League, καταγράφοντας τις περισσότερες ασίστ από κάθε άλλο παίκτη. Ο 27χρονος αμυντικός, ο οποίος πλέον φοράει τη φανέλα της Σαμπάχ Μπακού, αποδεικνύει την αξία του και συμβάλλει τα μέγιστα στην πορεία της ομάδας του Αζερμπαϊτζάν.

Η εντυπωσιακή επίδοση του Πολωνού αμυντικού

Ο Τιμοτέους Πούχατς αναδείχθηκε πρώτος στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στην προκριματική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η επίδοσή του αυτή ήρθε ως επιστέγασμα της εξαιρετικής του παρουσίας με την Σαμπάχ Μπακού, όπου έχει βρει τον ρόλο του και έχει προσαρμοστεί πλήρως.

Συγκεκριμένα, ο Πολωνός αμυντικός «σέρβιρε» πέντε φορές την μπάλα στους συμπαίκτες του, σε σύνολο οκτώ αγώνων που έδωσε η ομάδα του στα προκριματικά. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την είσοδο της Σαμπάχ στην πρώτη «σκηνή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες.

Η ιστορική πορεία της Σαμπάχ Μπακού

Η Σαμπάχ Μπακού, ο σύλλογος από το Αζερμπαϊτζάν, ζει το δικό της όνειρο, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην League Phase του Champions League. Πρόκειται για έναν νεοσύστατο οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε μόλις το 2017, και η φετινή του πορεία αποτελεί μια ιστορική επιτυχία.

Αρχιτέκτονας αυτού του «ονειρικού ταξιδιού» των Αζέρων στα «αστέρια» είναι ο προπονητής Νταμπράουσκας, ο οποίος στο παρελθόν είχε θητεύσει και στον πάγκο του ΟΦΗ. Η παρουσία του Πούχατς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» του προπονητή, καθώς ο παίκτης έχει αποδείξει περίτρανα πως έχει ταιριάξει στην ομάδα και συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της.

Το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό

Πριν την τρέχουσα επιτυχημένη του θητεία στη Σαμπάχ Μπακού, ο Τιμοτέους Πούχατς είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός αριστερός μπακ φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού» το πρώτο εξάμηνο του 2023, ερχόμενος ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου.

Ωστόσο, η παρουσία του στην ελληνική ομάδα δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών, καθώς, όπως αναφέρεται, «πέρασε και δεν... ακούμπησε». Ο ίδιος δεν κατάφερε να ταίριαξε με το σύνολο του τότε προπονητή του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με αποτέλεσμα η συνεργασία τους να ολοκληρωθεί χωρίς να αφήσει το στίγμα που ενδεχομένως αναμενόταν.

Ο ρόλος του στη νέα του ομάδα

Στη Σαμπάχ Μπακού, ο Τιμοτέους Πούχατς φαίνεται να έχει βρει το ιδανικό περιβάλλον για να αναδείξει τις ικανότητές του. Εκεί ζει «το όνειρό του», όντας ένα από τα βασικά και σημαντικότερα στοιχεία της ομάδας του Νταμπράουσκας. Η προσαρμογή του ήταν άμεση και η συμβολή του στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας είναι εμφανής.

Η εξαιρετική του απόδοση δεν περιορίζεται μόνο στις ασίστ των προκριματικών του Champions League. Συνολικά, από τον Ιανουάριο που εντάχθηκε στην Σαμπάχ, ο Πούχατς έχει καταγράψει 17 ασίστ σε 42 αγώνες, επιβεβαιώνοντας την αξία του και την αποτελεσματικότητά του στον αγωνιστικό χώρο. Η συνέπεια στην απόδοσή του τον καθιστά έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Αζερμπαϊτζάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta