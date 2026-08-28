Ολυμπιακός: Η Τορέενσε από τη Β' κατηγορία αντίπαλος στο Europa League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του για τη League Phase του Europa League, με την κλήρωση να πραγματοποιείται το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8). Μεταξύ των ομάδων που θα βρεθούν στον δρόμο των «ερυθρολεύκων» βρίσκεται και η πορτογαλική Τορέενσε, μια περίπτωση που χαρακτηρίζεται ιδιάζουσα. Η Τορέενσε αγωνίζεται στη Β' κατηγορία της χώρας της, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες ομάδες στην ιστορία που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε χαμηλότερη εθνική κατηγορία.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού και η ιδιαιτερότητα της Τορέενσε

Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ ομάδες στη φάση των ομίλων του Europa League. Οι αντίπαλοι του είναι οι Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχαϊμ, Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορέενσε. Ενώ για τις περισσότερες από αυτές τις ομάδες υπάρχει μια γενική εικόνα λόγω των προηγούμενων ευρωπαϊκών τους παρουσιών, η Τορέενσε αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση.

Η πορτογαλική ομάδα ξεχωρίζει καθώς συμμετέχει στο Europa League την ίδια σεζόν που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του εγχώριου πρωταθλήματος. Αυτό το γεγονός την καθιστά μία από τις ελάχιστες ομάδες που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ιστορία της Τορέενσε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο

Η Τορέενσε δεν συγκαταλέγεται στα μεγάλα ονόματα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, έχοντας μόλις έξι παρουσίες στην πρώτη κατηγορία σε ολόκληρη την ιστορία της. Το μεγαλύτερο μέρος της πορείας της έχει περάσει στις χαμηλότερες κατηγορίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την αναγνώριση.

Παρά τη μακρά της πορεία στην ανυποληψία, η περσινή σεζόν αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για τον σύλλογο. Η ομάδα κατάφερε για πρώτη φορά να γευτεί την επιτυχία, ξεκινώντας μια αξιοσημείωτη πορεία στο Κύπελλο Πορτογαλίας.

Η θριαμβευτική πορεία στο Κύπελλο Πορτογαλίας

Η Τορέενσε ξεκίνησε την πορεία της στο Κύπελλο Πορτογαλίας από τον πρώτο γύρο, ανεβαίνοντας σταδιακά τα σκαλιά της διοργάνωσης. Η πορεία της την οδήγησε μέχρι τον τελικό, όπου βρέθηκε αντιμέτωπη με την ισχυρή Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην οποία αγωνίζονταν οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Στο μεγάλο ραντεβού, ελάχιστοι έδιναν πιθανότητες στην Τορέενσε. Η Σπόρτινγκ άλλωστε ήταν το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ωστόσο, η ιστορία γράφτηκε διαφορετικά, καθώς η Τορέενσε κατέθεσε ό,τι είχε στο γήπεδο σε 120 λεπτά αγώνα και με το τελικό 2-1 στην παράταση κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Πορτογαλίας στην ιστορία της, ρίχνοντας στο καναβάτσο την αποσβολωμένη Σπόρτινγκ.

Το ευρωπαϊκό εισιτήριο και η παραμονή στη Β' κατηγορία

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Πορτογαλίας δεν σήμανε μόνο την πρώτη τροπαιοθήκη για την Τορέενσε, αλλά της χάρισε και το εισιτήριο για μια διοργάνωση της UEFA για πρώτη φορά. Με αυτή την πρόκριση, η Τορέενσε έγινε μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία της Πορτογαλίας που συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τουρνουά, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία.

Παρόλα αυτά, στο φινάλε της περασμένης σεζόν, η ομάδα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την παραμονή της στη δεύτερη κατηγορία. Η Τορέενσε τερμάτισε στην 3η θέση της κανονικής περιόδου και βρέθηκε στα play-offs ανόδου, όπου κοντραρίστηκε με την Κάζα Πία σε διπλές αναμετρήσεις. Μετά το άσφαιρο 0-0 του πρώτου αγώνα, η Κάζα Πία πήρε τη νίκη με 2-0 στη ρεβάνς και διατήρησε την Τορέενσε δέσμια στη δεύτερη κατηγορία. Έτσι, ενώ στην Πορτογαλία παραμένει στη Β' κατηγορία, στην Ευρώπη έχει ανοίξει τα φτερά της και ζει το απόλυτο όνειρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta