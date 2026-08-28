Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο πρώτο του φιλικό

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για την πρώτη του φιλική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ το μεσημέρι του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, στις 13:00, σε αγώνα που θα διεξαχθεί στο Μέτσοβο. Αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη των φιλικών παιχνιδιών για τους «κυανοκίτρινους», ενώ για τον «δικέφαλο του βορρά» θα είναι το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας.

Η πρώτη φιλική αναμέτρηση

Το Περιστέρι δίνει το μεσημέρι του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, στις 13:00, το πρώτο του φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Αντίπαλος των «κυανοκίτρινων» θα είναι ο ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Μέτσοβο.

Για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, αυτή η συνάντηση αποτελεί την πρώτη ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε συνθήκες αγώνα, μετά τις αρχικές ημέρες των προπονήσεων. Η αναμέτρηση είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της πορείας της προετοιμασίας.

Από την άλλη πλευρά, για τον ΠΑΟΚ, η αναμέτρηση με το Περιστέρι θα είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Ο «δικέφαλος του βορρά» συνεχίζει έτσι το πρόγραμμά του, ενσωματώνοντας νέες τακτικές και δοκιμάζοντας τους παίκτες του σε αγωνιστικό περιβάλλον.

Προετοιμασία ενόψει απαιτητικής σεζόν

Οι ομάδες της Stoiximan GBL έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική. Το φιλικό παιχνίδι μεταξύ Περιστερίου και ΠΑΟΚ αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας.

Και οι δύο σύλλογοι, το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ, θα έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια της επερχόμενης σεζόν. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας και καθιστά την εντατική προετοιμασία απαραίτητη.

Η παρουσία σε δύο μέτωπα, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, απαιτεί από τις ομάδες να είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και να έχουν πλήρη τακτική συνοχή από νωρίς.

Οι στόχοι του Βασίλη Ξανθόπουλου

Ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, αναμένεται να αξιοποιήσει το φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Έπειτα από τις πρώτες ημέρες των δυνατών προπονήσεων, ο αγώνας προσφέρει μια πρακτική δοκιμή.

Η αναμέτρηση απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, όπως ο ΠΑΟΚ, θα δώσει στον προπονητή την ευκαιρία να αξιολογήσει την πορεία της προετοιμασίας. Θα μπορέσει να διαπιστώσει τον βαθμό αφομοίωσης της φιλοσοφίας που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του.

Τα συμπεράσματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τις επόμενες κινήσεις στην προετοιμασία της ομάδας, καθώς θα καθορίσουν τις προσαρμογές και τις βελτιώσεις που ενδεχομένως χρειάζονται πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Επόμενα βήματα για τους «κυανοκίτρινους»

Μετά την ολοκλήρωση του φιλικού αγώνα στο Μέτσοβο, οι «κυανοκίτρινοι» του Περιστερίου θα επιστρέψουν στην Αθήνα. Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, την ίδια ημέρα με τον αγώνα.

Η προετοιμασία της ομάδας θα συνεχιστεί κανονικά στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, οι προπονήσεις θα λάβουν χώρα στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», το οποίο αποτελεί την έδρα της ομάδας.

Εκεί, οι παίκτες θα συνεχίσουν το εντατικό πρόγραμμα, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, την τακτική συνοχή και την ετοιμότητα για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις που θα ακολουθήσουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta