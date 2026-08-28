Ο Μάρκο Μπετζέκι έσπασε το ρεκόρ πίστας στην Αραγονία

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στη Motorland Aragon, καταγράφοντας ένα νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας. Η επίδοσή του αυτή τον έφερε στην πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση των κατατακτήριων δοκιμών. Η δράση στην πίστα της Αραγονίας, στο πλαίσιο του 13ου αγώνα του MotoGP για το 2026, συνεχίστηκε με έντονους ρυθμούς και σημαντικές ανατροπές.

Ο Μπετζέκι στην κορυφή και το νέο ρεκόρ

Ο Μάρκο Μπετζέκι, αναβάτης της Aprilia Racing, ήταν αυτός που ξεχώρισε στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Στο τέλος της διαδικασίας, ο Ιταλός πιλότος σημείωσε έναν εντυπωσιακό χρόνο 1:45,455, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση. Αυτός ο χρόνος δεν ήταν απλώς ο ταχύτερος της ημέρας, αλλά αποτελεί και νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στη Motorland Aragon. Η εικόνα της πίστας και οι επιδόσεις των αναβατών άλλαξαν σημαντικά σε σχέση με το πρωινό FP1, όπου ο Μαρκ Μάρκεθ είχε τον απόλυτο έλεγχο.

Η διαδικασία των ελεύθερων δοκιμών

Οι χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές έδωσαν την ευκαιρία σε ομάδες και αναβάτες να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να επιτύχουν ένα γρήγορο πέρασμα. Οι αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα για να πραγματοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν οι δέκα αναβάτες που κατάφεραν να πάρουν απευθείας πρόκριση στο Q2, την αυριανή μάχη για την pole position.

Οι επιδόσεις των αδελφών Μάρκεθ και άλλων

Πίσω από τον Μπετζέκι, στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. Ο Ισπανός αναβάτης έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, καθώς η διαφορά του από τον Μπετζέκι ήταν μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, υπογραμμίζοντας τον οριακό ανταγωνισμό. Στην τρίτη θέση έμεινε ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος επέλεξε να μην βγει στην πίστα με νέο σετ ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας, μια απόφαση που ενδεχομένως επηρέασε την τελική του κατάταξη.

Ακολούθησαν δύο αναβάτες της Ducati, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να βρίσκεται μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο Ραούλ Φερνάντεθ κατέλαβε την έκτη θέση, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος δεν είχε την απαιτούμενη ταχύτητα σήμερα για να διεκδικήσει την κορυφή. Ο Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ τερμάτισε στην όγδοη θέση, ενώ ένατος ολοκλήρωσε την Παρασκευή ο Φράνκο Μορμπιντέλι.

Η επιστροφή του Ζαρκό και το πρόγραμμα του Σαββάτου

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από απουσία τριών μηνών λόγω τραυματισμού, δείχνοντας μια φανταστική επιστροφή. Η δράση στην πίστα της Motorland Aragon θα συνεχιστεί το Σάββατο, με τις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές είναι καθοριστικές, καθώς θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης για τους δύο αγώνες που θα ακολουθήσουν. Οι φίλοι του MotoGP μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια στις 11:50 ώρα Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta