Η ΑΕΚ ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Στέβαν Μίγιοβιτς

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Στέβαν Μίγιοβιτς, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα για έναν ακόμη χρόνο. Η συμφωνία αυτή επεκτείνει την παρουσία του Σέρβου τεχνικού στην «Ένωση» έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Μίγιοβιτς αποτελεί άμεσο συνεργάτη του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, η ανανέωση του οποίου είχε προηγηθεί.

Η συμφωνία με τη «Βασίλισσα»

Η ΑΕΚ BC επιβεβαίωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Στέβαν Μίγιοβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο τεχνικό επιτελείο. Ο 33χρονος Σέρβος τεχνικός υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει την παραμονή του στην ομάδα μέχρι το Καλοκαίρι του 2027.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχεια στην τεχνική ηγεσία της «Βασίλισσας», διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη συνέχεια στο προπονητικό της σχήμα. Ο Μίγιοβιτς, με την εμπειρία και τις γνώσεις του, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας.

Συνεργάτης του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Στέβαν Μίγιοβιτς διατηρεί τον ρόλο του ως άμεσος συνεργάτης του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, ενισχύοντας την τεχνική ομάδα της ΑΕΚ. Η ανανέωση του συμβολαίου του έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας με τον Ντράγκαν Σάκοτα, διασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή και την ομαλή λειτουργία του προπονητικού επιτελείου.

Η παρουσία του Μίγιοβιτς δίπλα στον Σάκοτα θεωρείται σημαντική για την εφαρμογή της αγωνιστικής φιλοσοφίας και την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Η συνεργασία τους αναμένεται να συνεχιστεί με την ίδια δυναμική και αποτελεσματικότητα.

Διεθνείς διακρίσεις με την εθνική Σερβίας

Ο Στέβαν Μίγιοβιτς διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό με σημαντικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, κυρίως με τις εθνικές ομάδες της Σερβίας. Πρόσφατα, καθοδήγησε την Εθνική Ομάδα της Σερβίας στην κατηγορία U17, οδηγώντας την στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην ίδια διοργάνωση, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής, μια διάκριση που υπογραμμίζει την αξία του.

Επιπλέον, κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μίγιοβιτς είχε την τιμή να καθοδηγήσει την Εθνική Ομάδα της Σερβίας στην κατηγορία U16, κατακτώντας το Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτές οι επιτυχίες αναδεικνύουν την ικανότητά του να αναπτύσσει και να καθοδηγεί νεαρούς αθλητές σε υψηλό επίπεδο.

Η πορεία του στις μικρές εθνικές ομάδες

Ο Μίγιοβιτς δεν είναι μόνο μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ανδρών της Σερβίας, αλλά έχει διατελέσει και μέλος του τεχνικού επιτελείου σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες των εθνικών ομάδων της χώρας του. Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και διοργανώσεων, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις.

Συγκεκριμένα, υπήρξε assistant coach στην U16 την περίοδο 2019–2020. Στη συνέχεια, διετέλεσε assistant coach στην U18 από το 2020 έως το 2022, όπου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Challenger του 2021 στα Σκόπια και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 στην Τουρκία. Τέλος, ήταν assistant coach στην U19 κατά την περίοδο 2022–2023, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta