Η ΑΕΚ παρουσίασε τον νέο χορηγό υγείας της, τον Όμιλο Mediterraneo

Η ΑΕΚ προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του νέου της χορηγού υγείας, του Ομίλου Mediterraneo, ο οποίος θα πλαισιώσει την ομάδα μπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η ανακοίνωση της έναρξης αυτής της σημαντικής συνεργασίας έγινε την Παρασκευή, ενώ το μεσημέρι της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο της Ένωσης, τη Sunel Arena. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Ντράγκαν Σάκοτα, εκπροσωπώντας τη Βασίλισσα, στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της φροντίδας των παικτών, τονίζοντας την κρισιμότητα της υγείας τους για την πορεία της ομάδας.

Η επίσημη συνεργασία και η παρουσίαση

Την Παρασκευή, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όμιλο Mediterraneo. Αυτή η συμφωνία καθιστά τον Όμιλο τον Επίσημο Χορηγό Υγείας της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις παροχές υγείας προς τους αθλητές της Βασίλισσας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου χορηγού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, μέσω συνέντευξης Τύπου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Ένωσης, τη Sunel Arena. Εκ μέρους της ΑΕΚ, παρόντες ήταν ο Ντράγκαν Σάκοτα και ο Γάιος Σκορδίλης, ενώ τον Όμιλο Mediterraneo εκπροσώπησε ο Χρήστος Βιρβίλης. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου της ομάδας, Ηρακλής Πατσόπουλος.

Η έμφαση στην υγεία των αθλητών

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, κατά την τοποθέτησή του, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ομάδα στην υγεία των παικτών της. Όπως ανέφερε, «κάθε χρόνο προσπαθούμε να μαζέψουμε καλούς παίκτες για να έχουμε καλή ομάδα. Στο κομμάτι της υγείας, η φροντίδα των παικτών είναι το πιο σημαντικό». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνεται στην ευεξία και την ετοιμότητα των αθλητών.

Ο κ. Σάκοτα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη αυτής της συνεργασίας, τονίζοντας ότι η παρουσία του Ομίλου Mediterraneo αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο. «Θέλουμε να έχουμε υγιείς τους παίκτες μας και είμαστε ευτυχισμένοι που έρχεται ένας τόσο καλός παίκτης, όπως το Mediterraneo», είπε χαρακτηριστικά. Ευχήθηκε επίσης η νέα αυτή συνεργασία να οδηγήσει σε «νέες όμορφες στιγμές» για τον σύλλογο, υπογραμμίζοντας τις θετικές προοπτικές που δημιουργούνται.

Οι προσδοκίες του Ομίλου Mediterraneo

Ο Χρήστος Βιρβίλης, εκπροσωπώντας τον νέο χορηγό υγείας της Ένωσης, αναφέρθηκε στην ιστορία και το κύρος του συλλόγου. «Όταν απευθύνεσαι σε έναν σύλλογο με τόσο μεγάλη ιστορία είναι σπουδαίο», δήλωσε ο κ. Βιρβίλης, τονίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση προς την ΑΕΚ. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Όμιλος Mediterraneo φέτος κλείνει τα 50 χρόνια λειτουργίας του και η επιθυμία είναι «να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο» στο πλαίσιο αυτής της επετείου.

Ο κ. Βιρβίλης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Όμιλος θα φανεί αντάξιος των απαιτήσεων που προκύπτουν από μια τέτοια συνεργασία, ειδικά σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στόχος είναι οι παίκτες να είναι «πιο έτοιμοι» ώστε η αγωνιστική χρονιά να κλείσει με επιτυχία για τον σύλλογο, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του Mediterraneo στην επίτευξη των κοινών στόχων.

Δηλώσεις από την ομάδα και το ιατρικό επιτελείο

Ο Γάιος Σκορδίλης, εκ μέρους της ομάδας, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες για την έναρξη της συνεργασίας με τον Όμιλο Mediterraneo. «Εκ μέρους της ομάδας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Σημαντικό να έχουμε τέτοια συνεργασία και ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις», δήλωσε ο κ. Σκορδίλης, υπογραμμίζοντας το θετικό κλίμα και τις αισιόδοξες προοπτικές που διαμορφώνονται.

Από την πλευρά του ιατρικού επιτελείου, ο υπεύθυνος Ηρακλής Πατσόπουλος τόνισε την πλήρη υποστήριξη προς τη νέα αυτή προσπάθεια. «Θα σταθούμε δίπλα και θα βοηθήσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», ανέφερε. Ο κ. Πατσόπουλος επισήμανε επίσης τη σκληρή δουλειά που προηγείται της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου, δηλώνοντας: «Ο κόσμος βλέπει την ομάδα τον Σεπτέμβρη, όμως η δουλειά αρχίζει πολύ πιο νωρίς», αναδεικνύοντας την αφοσίωση και την προετοιμασία που απαιτούνται για την επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta