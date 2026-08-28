Ο Ολυμπιακός προσφέρει ταξίδι στη Βιτόρια με την αποστολή της ομάδας

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Together We Fly» για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ταξιδέψουν με την αποστολή της ομάδας. Το πρώτο εκτός έδρας ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας αφορά τον αγώνα με τη Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας. Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά την εμπειρία ενός ευρωπαϊκού αγώνα, ταξιδεύοντας με πτήση-τσάρτερ μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, ξεκινώντας έτσι το φετινό ταξίδι από την Βιτόρια.

Το πρώτο εκτός έδρας ταξίδι με την ομάδα

Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να «πετάξουν» μαζί με την αγαπημένη τους ομάδα, ζώντας μια μοναδική εμπειρία. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε πως το πρώτο εκτός έδρας ταξίδι της σεζόν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Together We Fly», θα είναι για τον αγώνα εναντίον της Μπασκόνια. Αυτή η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ακολουθήσουν την ομάδα σε έναν σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να εξασφαλίσει τη θέση του σε πτήση-τσάρτερ και να ακολουθήσει την ομάδα του Πειραιά στη Βιτόρια. Η πόλη αυτή, που βρίσκεται στην Ισπανία, θα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός προορισμός για τους φιλάθλους που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ξεκινώντας το φετινό ταξίδι της ομάδας.

Μοναδική εμπειρία με υψηλό μπασκετικό θέαμα

Η πρωτοβουλία «Together We Fly» δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απολαύσουν υψηλό μπασκετικό θέαμα, παρακολουθώντας τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπασκόνια. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει ότι οι φίλαθλοι μπορούν να κλείσουν τώρα τη θέση τους στο «Together We Fly», να ταξιδέψουν με την αποστολή του Ολυμπιακού στη Βιτόρια και να απολαύσουν το μπασκετικό θέαμα.

Παράλληλα, το πακέτο περιλαμβάνει και τη διαμονή σε μία από τις πόλεις της Ισπανίας, τη Βιτόρια, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις ομορφότερες της χώρας. Η ευκαιρία αυτή συνδυάζει την παρακολούθηση ενός αγώνα υψηλού επιπέδου με τη δυνατότητα εξερεύνησης μιας όμορφης ισπανικής πόλης.

Συνέχεια των «υψηλών πτήσεων» για τον Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπενθυμίζει την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς, αναφέροντας ότι «μαζί «πετάξαμε» πέρυσι στην κορυφή της Ευρώπης». Με αυτό το πνεύμα, η ομάδα και οι φίλαθλοι καλούνται να συνεχίσουν τις «υψηλές πτήσεις» και τη φετινή σεζόν. Το ταξίδι για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκινά από την Ισπανία, δίνοντας το έναυσμα για τις νέες προκλήσεις.

Η συμμετοχή στο «Together We Fly» προσφέρει μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία, συνδυάζοντας την αγάπη για το μπάσκετ με την εξερεύνηση ενός ευρωπαϊκού προορισμού. Οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις στιγμές των εκτός έδρας αγώνων, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την ομάδα από την αρχή του φετινού ταξιδιού.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή και επικοινωνία

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την εξασφάλιση θέσης στο πρόγραμμα «Together We Fly», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στη διεύθυνση https://www.olympiacosbc.gr/together-we-fly, θα βρουν όλα τα σχετικά «update» καθώς και τη φόρμα συμμετοχής, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τη διαδικασία.

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα email επιβεβαίωσης για τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Αμέσως μετά, θα ενημερωθούν για τον τρόπο πληρωμής, ο οποίος απαιτείται για την οριστική εξασφάλιση της θέσης τους στο ταξίδι. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα πακέτα B και C, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Οριέττα Κάτια της Marine Tours, καλώντας στο τηλέφωνο 2103712249.

Με πληροφορίες από: Gazzetta