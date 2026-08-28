Βαγγέλης Μαρινάκης: «Όνειρό μας είναι να κατακτήσουμε το Europa League»

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, να εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία των «ερυθρολεύκων». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι όνειρο και στόχος του συλλόγου είναι η κατάκτηση της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να το πετύχει.

Οι αντίπαλοι και η κλήρωση του Europa League

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε αυτοπροσώπως στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με τις Μίλαν (εντός έδρας), Μαρσέιγ (εκτός έδρας), Σπάρτα Πράγας (εντός έδρας), Ρεν (εκτός έδρας), Γιαγκελόνια (εντός έδρας), Τσέλιε (εκτός έδρας), Χοφενχάιμ (εντός έδρας) και Τορένσε (εκτός έδρας).

Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών παραχώρησε δηλώσεις αναφερόμενος στις ομάδες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μίλαν, η Μαρσέιγ και η Ρεν είναι μεγάλες ομάδες. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι με τη Μίλαν είχαν ξαναπαίξει στο παρελθόν και είχαν προκριθεί. Επεσήμανε πως είναι μια κλήρωση όπου τουλάχιστον τέσσερις ομάδες είναι μεγάλες και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ υπάρχουν και άλλες τέσσερις ομάδες που ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει.

Στόχος η κατάκτηση με Μεντιλίμπαρ και έμπειρους παίκτες

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της κούπας, έχοντας τον ίδιο προπονητή και τους ίδιους παίκτες. Τόνισε ότι ο Ολυμπιακός έχει τον κατάλληλο προπονητή, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει κατακτήσει τρόπαια τόσο στο Europa όσο και στο Conference League. Επίσης, υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει παίκτες με την απαραίτητη εμπειρία.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Παίκτες με την εμπειρία έχουμε, ο Μεντιλίμπαρ το έχει κάνει και στο Europa και στο Conference. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, οπότε γιατί όχι;». Πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που η ομάδα ήταν εκτός Champions League, ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία και μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσει ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή.

Οι προκλήσεις των μεταγραφών στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες των μεταγραφών, τονίζοντας ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται, και είναι στην πραγματικότητα, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Αυτό έχει ως συνέπεια, πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία να μην έχουν ως πρώτη τους επιλογή να αγωνιστούν στην Ελλάδα. Εξήγησε ότι δεν υπάρχει νεαρός παίκτης με ποιότητα που στην αρχή των μεταγραφών να θέλει να παίξει στην Ελλάδα, γι' αυτό και πρέπει να περιμένουν τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα, καθώς είναι ιδιοκτήτες της Νότιγχαμ. Πολλοί παίκτες έχουν όνειρο να παίξουν στην Αγγλία και σκέφτονται ότι αν παίξουν καλά μπορούν να κάνουν το βήμα, κάτι που τους βοηθάει στην προσέλκυση αρκετών ποδοσφαιριστών. Δήλωσε επίσης πως «εμείς κάθε ημέρα κάνουμε υπέρβαση», προσθέτοντας ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν υπέρβαση, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο.

Ως παράδειγμα των δυσκολιών, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ανέφερε την περίπτωση του Πουέρτα: «Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται, θέλει να πάει στην Μπενφίκα, τι άλλο μπορείς να κάνεις;».

Το επιθετικό στιλ παιχνιδιού ως βασική φιλοσοφία

Σχετικά με το στιλ παιχνιδιού της ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και να πιέζει συνέχεια. Επισήμανε ότι όταν η ομάδα κέρδισε το Conference League, το πρέσινγκ ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας της. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με «γιόμες» από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς, όπως είδαμε την περσινή χρονιά, και ότι πρέπει να παίξουν διαφορετικά, καθώς έχουν τους παίκτες για να το κάνουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta