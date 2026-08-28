Ολυμπιακός: «Παγώνει» η μεταγραφή του Πέντερσεν, στρέφεται στον Ντοντό

Η μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό φαίνεται να βρίσκεται σε αναστολή, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση δεν θα έχει αίσιο τέλος. Ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας αυτή την απρόβλεπτη εξέλιξη, έχει ήδη στραφεί σε άλλη εναλλακτική λύση για την ενίσχυση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν πλέον σοβαρά την περίπτωση του Ντοντό της Φιορεντίνα, κάνοντας ένα συγκεκριμένο «άνοιγμα» προς την ιταλική ομάδα.

Η εξέλιξη στην υπόθεση Πέντερσεν

Ο διεθνής Νορβηγός μπακ, Μάρκους Πέντερσεν, είχε φτάσει στην Αθήνα με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να γίνει και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα υποδήλωνε την επικείμενη συμφωνία, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκριτος ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο, το συγκεκριμένο deal έχει τεθεί «στον πάγο».

Η τυπική διαδικασία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πέντερσεν στους «ερυθρόλευκους» δεν έχει προχωρήσει, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα αμφίβολη. Αυτή η εξέλιξη, όπως αναφέρεται, οδηγεί την ομάδα του Πειραιά στην αναζήτηση άλλων επιλογών για την κάλυψη της θέσης του δεξιού οπισθοφύλακα, καθώς η αρχική συμφωνία πιθανότατα δεν θα ευοδωθεί.

Ο Ντοντό στο στόχαστρο του Ολυμπιακού

Μετά το «πάγωμα» της υπόθεσης Πέντερσεν, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον Ντοντό, ο οποίος αγωνίζεται στη Φιορεντίνα. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «Βιόλα» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που σημαίνει ότι η απόκτησή του απαιτεί διαπραγματεύσεις με την ιταλική ομάδα. Ο Ντοντό αγωνίζεται στην ίδια θέση με τον Πέντερσεν, καλύπτοντας το δεξί άκρο της άμυνας, και θεωρείται πλέον η κύρια εναλλακτική λύση.

Η αξία του Βραζιλιάνου μπακ στην αγορά υπολογίζεται σε ένα ποσό που πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που δείχνει το μέγεθος της επένδυσης που θα χρειαστεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται να κάνει πλέον μια συγκεκριμένη και εντατική προσπάθεια για την απόκτησή του, καθώς η περίπτωση του Νορβηγού αμυντικού απομακρύνεται οριστικά.

Η πορεία του Βραζιλιάνου αμυντικού

Ο Ντοντό ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του, αγωνιζόμενος στην ομάδα της Κοριτίμπα. Η παρουσία του εκεί τον οδήγησε σε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Το 2018, έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για να μετακομίσει στην Ευρώπη και να ενταχθεί στις τάξεις της Σαχτάρ Ντόνετσκ, μιας ομάδας με σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Από τη Σαχτάρ, ο Βραζιλιάνος αμυντικός παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Βιτόρια Γκιμαράες της Πορτογαλίας, όπου συνέχισε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και απέκτησε εμπειρίες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τελικά, το καλοκαίρι του 2022, βρέθηκε στην Ιταλία, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα, όπου και αγωνίζεται μέχρι σήμερα, αποτελώντας βασικό στέλεχος των «Βιόλα».

Τα στατιστικά του Ντοντό με τη Φιορεντίνα

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «Βιόλα», ο Ντοντό έχει καταγράψει έναν αξιοσημείωτο αριθμό συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, έχει συμπληρώσει 163 εμφανίσεις με τη φανέλα της Φιορεντίνα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερή του παρουσία και την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου προς το πρόσωπό του.

Στις εμφανίσεις αυτές, ο Βραζιλιάνος μπακ έχει συνεισφέρει και επιθετικά, πετυχαίνοντας συνολικά τρία γκολ. Παράλληλα, έχει μοιράσει 13 ασίστ στους συμπαίκτες του, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες και να συμμετέχει ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του από τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta