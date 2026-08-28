Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον τους έξι αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League. Μετά την αγχωτική πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, η προσοχή της ομάδας του Νίστρουπ στρέφεται στους επερχόμενους αγώνες της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η πορεία προς τη League Phase

Το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε με σκορ 2-1, έπειτα από ένα ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Ντέσερς ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα στο 125ο λεπτό της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας την παρουσία των «πρασίνων» στην επόμενη φάση.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στην κλήρωση από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και πλέον γνωρίζουν τις ομάδες που θα συναντήσουν στον δρόμο τους, καθώς η προσοχή τους στρέφεται στα επόμενα ματς της διοργάνωσης.

Οι αντίπαλοι του «τριφυλλιού»

Το «τριφύλλι» θα δώσει συνολικά έξι παιχνίδια στη League Phase, με τρία να διεξάγονται στο ΟΑΚΑ και τρία εκτός έδρας. Οι αντίπαλοι που θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση είναι οι εξής:

Μπράιτον (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Φράιμπουργκ (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) Μπόρατς (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Καϊράτ (εκτός έδρας)

(εκτός έδρας) ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός έδρας)

(εντός έδρας) Νόρτζελαντ (εκτός έδρας)

Το σύστημα της διοργάνωσης

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase, το σύστημα της διοργάνωσης προβλέπει ότι οι οκτώ πρώτες ομάδες της συνολικής κατάταξης, από τις συνολικά 36 που συμμετέχουν, θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16». Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές θα αποφύγουν τα νοκ-άουτ παιχνίδια που ακολουθούν.

Για τις ομάδες που θα τερματίσουν μεταξύ των θέσεων 9 και 24, η πορεία τους θα συνεχιστεί στα νοκ-άουτ παιχνίδια, διεκδικώντας μία θέση στους «16». Αντίθετα, οι τελευταίες δώδεκα ομάδες της κατάταξης θα αποκλειστούν οριστικά από τη διοργάνωση και γενικώς από την Ευρώπη, τερματίζοντας την ευρωπαϊκή τους παρουσία για τη φετινή σεζόν.

Οι ημερομηνίες των αγώνων

Οι ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού, δηλαδή πότε θα αντιμετωπίσει την κάθε συγκεκριμένη ομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν την Κυριακή 30 Αυγούστου. Μέχρι τότε, οι φίλαθλοι αναμένουν με ενδιαφέρον την οριστικοποίηση του προγράμματος.

Ωστόσο, έχουν ήδη γίνει γνωστές οι γενικές ημερομηνίες διεξαγωγής των έξι αγωνιστικών της League Phase του Conference League, προσφέροντας ένα πρώτο πλαίσιο για το πρόγραμμα των αγώνων:

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

15 Οκτωβρίου 2026 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

22 Οκτωβρίου 2026 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5 Νοεμβρίου 2026 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

26 Νοεμβρίου 2026 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

10 Δεκεμβρίου 2026 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr