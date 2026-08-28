Παναθηναϊκός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Ο αγώνας, που αφορά την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 21:00.

Έναρξη διάθεσης και λεπτομέρειες αγώνα

Από το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026, συγκεκριμένα από τις 14:00, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αναμέτρηση θα φέρει αντιμέτωπους τον Παναθηναϊκό με τη Νίκη Βόλου και έχει οριστεί να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Ο αγώνας θα λάβει χώρα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, με την σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00. Το Gazzetta θα καλύψει ζωντανά την αναμέτρηση, προσφέροντας ενημέρωση στους φιλάθλους.

Τιμές εισιτηρίων και ενίσχυση του ερασιτέχνη

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου ποικίλλουν ανάλογα με τη θύρα. Συγκεκριμένα, για τις θύρες 1, 17, 19 και 35, η τελική τιμή ανέρχεται στα 10 ευρώ. Για τις θύρες 3, 15, 21, 33, καθώς και για τις θύρες 5, 13, 23 και 31, το κόστος είναι 15 ευρώ.

Πιο ακριβά είναι τα εισιτήρια για τις θύρες 7 και 11, με τιμή 20 ευρώ, ενώ για τη θύρα 9 η τιμή διαμορφώνεται στα 25 ευρώ. Η θύρα 29 έχει τιμή 50 ευρώ, και οι θύρες P1 και P2 διατίθενται προς 105 ευρώ. Σε όλες τις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται μια υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 ευρώ, η οποία προορίζεται για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Α.Ο.

Διαδικασία αγοράς και είσοδος στο γήπεδο

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κατά την αγορά κάθε εισιτηρίου, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ του κάθε φιλάθλου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet, η οποία πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρακαλεί τους φιλάθλους που δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει την εφαρμογή να το πράξουν εγκαίρως, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την προσέλευση στο ΟΑΚΑ.

Ειδικές κατηγορίες και σημαντικές επισημάνσεις

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, προβλέπεται έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου, στην οποία προστίθενται τα 5 ευρώ της ενίσχυσης του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Για την εφαρμογή αυτής της έκπτωσης, απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σχετικά με την προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που αφορά την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, οι φίλαθλοι καλούνται να επισκεφθούν την ειδική σελίδα υποστήριξης.

Τέλος, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τονίζει ότι τα εισιτήρια των αγώνων της διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει τον κίνδυνο εξαπάτησης, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε πλαστά ή μη έγκυρα εισιτήρια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta