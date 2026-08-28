Ο Άρης διευκρινίζει τη διαδικασία μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η ενημέρωση αφορά τη νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης της θέσης, η οποία έχει ενεργοποιηθεί για τους κατόχους. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στους φιλάθλους να παραχωρούν τη θέση τους σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η νέα ηλεκτρονική δυνατότητα

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ότι πλέον είναι ενεργή η νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης της θέσης τους. Αυτή η λειτουργία προσφέρει ευελιξία στους φιλάθλους που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» και επιθυμούν να παραχωρήσουν τη θέση τους σε κάποιον άλλο υποστηρικτή της ομάδας.

Η διαδικασία μεταβίβασης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι γρήγορη και απλή, πραγματοποιούμενη αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Η ΠΑΕ Άρης ξεκαθαρίζει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μεταβιβάσεις των εισιτηρίων διαρκείας που πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο.

Χρονικά όρια και περιορισμοί

Όσον αφορά το χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης, η ΠΑΕ Άρης καθιστά σαφές ότι η διαδικασία για κάθε εντός έδρας αναμέτρηση πρέπει να ολοκληρώνεται αυστηρά έως και 24 ώρες πριν από τη σέντρα του εκάστοτε αγώνα. Αυτός ο κανόνας ισχύει για όλες τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων διαρκείας.

Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας ανηλίκων δεν είναι εφικτή μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Για τους ανήλικους κατόχους, εξακολουθεί να ισχύει μόνο η δυνατότητα αλλαγής συνοδού, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά τα βήματα μεταβίβασης

Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής μεταβίβασης, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά από βήματα μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Το πρώτο βήμα απαιτεί το άνοιγμα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο και τη μετάβαση στην καρτέλα των εισιτηρίων.

Στη συνέχεια, ο φίλαθλος επιλέγει το εισιτήριο διαρκείας του και πατάει τις τρεις τελείες [⋮] που βρίσκονται στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης, επιλέγοντας την επιλογή «Μεταβίβαση». Ακολουθεί το τρίτο βήμα, όπου συμπληρώνεται στο εμφανιζόμενο πλαίσιο ο ΑΦΜ του ατόμου στο οποίο επιθυμεί ο κάτοχος να μεταβιβάσει το εισιτήριο διαρκείας του.

Το τέταρτο και τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την αποστολή του εισιτηρίου στον προσωρινό του κάτοχο. Ο παραλήπτης πρέπει να αποδεχτεί το εισιτήριο πηγαίνοντας στα αιτήματα εντός της εφαρμογής του Gov.gr Wallet και πατώντας «αποδοχή». Η ΠΑΕ Άρης τονίζει ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω αυτής της εφαρμογής.

Επέκταση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για τις διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας έρχεται σε συνέχεια μιας πρόσφατης απόφασης για την επέκταση του διαστήματος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Η προθεσμία για την αγορά τους έχει παραταθεί έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η απόφαση συνδυάζεται με τις τιμές των εισιτηρίων πόρτας και εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της ΠΑΕ για την αύξηση του αριθμού των καρτών διαρκείας. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας των φιλάθλων στις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta