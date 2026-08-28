Ο Νίκος Λυμπερόπουλος εντάσσεται στο δυναμικό του Athletiko

Η «μεταγραφή του καλοκαιριού» είναι γεγονός για το Athletiko, καθώς ο Νίκος Λυμπερόπουλος εντάσσεται πλέον στο δυναμικό του ως μόνιμος συνεργάτης. Ο πρώην διεθνής επιθετικός, με μια σημαντική διαδρομή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, κάνει το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, αυτή τη φορά μπροστά από την κάμερα. Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη του δεύτερου κύκλου της εκπομπής "Build Up by Stoiximan".

Ο Νίκος Λυμπερόπουλος στο Athletiko

Ο Νίκος Λυμπερόπουλος φορά τη φανέλα του Athletiko, εντασσόμενος επίσημα στο δυναμικό του ως μόνιμος συνεργάτης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως η «μεταγραφή του καλοκαιριού» για το μέσο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την πορεία του Athletiko.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός, ο οποίος έχει διαγράψει μια τεράστια διαδρομή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, επιλέγει να συνεχίσει την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό πόστο. Πλέον, θα βρίσκεται μπροστά από την κάμερα, προσφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις του στο κοινό.

Σταθερό μέλος της ομάδας και συνεργασία με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Ο Νίκος Λυμπερόπουλος θα αποτελέσει σταθερό μέλος της ομάδας του Athletiko. Η κύρια συμμετοχή του θα είναι στην εκπομπή "Build Up by Stoiximan", μια συνεργασία που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Στο πλαίσιο της εκπομπής, ο Νίκος Λυμπερόπουλος θα έχει στο πλευρό του τον Ντέμη Νικολαΐδη, δημιουργώντας ένα δίδυμο με μεγάλη ποδοσφαιρική εμπειρία και γνώση. Αυτή η συνύπαρξη στο τηλεοπτικό πλατό αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αναλύσεις και τον σχολιασμό της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.

Η επιστροφή του "Build Up by Stoiximan"

Η νέα συνεργασία του Νίκου Λυμπερόπουλου με το Athletiko σηματοδοτεί παράλληλα και την έναρξη του δεύτερου κύκλου της εκπομπής "Build Up by Stoiximan". Η εκπομπή αυτή φιλοδοξεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, όπως αναφέρεται.

Το "Build Up by Stoiximan" επιστρέφει, αυτή τη φορά με μια «μεταγραφή αεροδρομίου», όπως χαρακτηρίζεται η προσθήκη του Νίκου Λυμπερόπουλου. Η εκπομπή θα μεταδίδεται μέσω του YouTube καναλιού του Athletiko, προσφέροντας περιεχόμενο στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Πρεμιέρα της νέας σεζόν

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν για το "Build Up by Stoiximan" είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πρώτη εμφάνιση του Νίκου Λυμπερόπουλου ως μέλους της ομάδας του Athletiko.

Η σημερινή εκπομπή θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της συνεργασίας και την παρουσίαση του νέου σχήματος της εκπομπής, η οποία αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της στον χώρο των αθλητικών εκπομπών στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από: Athletiko