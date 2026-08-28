Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Καλαμάτα για παραβάσεις στην πρεμιέρα της Super League

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο ανακοίνωσε τις ποινές που επιβλήθηκαν σε τέσσερις ΠΑΕ, τις ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Καλαμάτα. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά την πρώτη «στροφή» του πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ έλαβε το υψηλότερο συνολικό χρηματικό πρόστιμο μεταξύ των ομάδων.

Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προχώρησε στην επιβολή χρηματικών ποινών σε τέσσερις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Καλαμάτα κλήθηκαν να καταβάλουν χρηματικά ποσά. Τα συνολικά ποσά των προστίμων διαμορφώθηκαν διαφορετικά για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγεγραμμένες παραβάσεις και τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Οι ποινές για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ τιμωρήθηκε με το υψηλότερο συνολικό χρηματικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. Η συγκεκριμένη ποινή προέκυψε από τρεις διαφορετικές πράξεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν ξεχωριστά πρόστιμα.

Ειδικότερα, για την πρώτη πράξη, η ΑΕΚ κλήθηκε να πληρώσει χίλια (1.000,00) ευρώ, βάσει παράβασης των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Για τη δεύτερη πράξη, επιβλήθηκε εκ νέου χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ, λόγω παράβασης των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. Τέλος, για την τρίτη πράξη, η ποινή ανήλθε σε δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ, με το συνολικό ποσό να καθορίζεται στις 3.000 ευρώ.

Το πρόστιμο για την ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ. Η ποινή αυτή αφορά παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου καταγράφει τη συγκεκριμένη παράβαση ως μία ενιαία πράξη, οδηγώντας στην επιβολή του προαναφερθέντος προστίμου για την ομάδα του Πειραιά, στο πλαίσιο των κυρώσεων για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η ποινή για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή πεντακοσίων (500,00) ευρώ. Η παράβαση για την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο σχετίζεται με τα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Αυτή ήταν η χαμηλότερη χρηματική ποινή που επιβλήθηκε μεταξύ των τεσσάρων ΠΑΕ που κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμο για τις παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Οι κυρώσεις για την ΠΑΕ Καλαμάτα

Η ΠΑΕ Καλαμάτα έλαβε συνολική χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Η ποινή αυτή προέκυψε από δύο διαφορετικές πράξεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν ξεχωριστά πρόστιμα από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο.

Για την πρώτη πράξη, η Καλαμάτα τιμωρήθηκε με δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, λόγω παράβασης των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Για τη δεύτερη πράξη, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. Το συνολικό ποσό των προστίμων καθορίστηκε στα 2.500 ευρώ για την ΠΑΕ Καλαμάτα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta