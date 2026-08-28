Ο Νίκος Αθανασίου για την πρόκριση του ΟΦΗ στο Europa League: «Ζούμε μεγάλες στιγμές»

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε μία θέση στη League Phase του Europa League, γράφοντας ιστορία για τον κρητικό σύλλογο. Η πρόκριση επετεύχθη μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ανεβάζοντας το συνολικό σκορ του ζευγαριού στο 5-0. Ο Νίκος Αθανασίου, ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, μίλησε στο Gazzetta αμέσως μετά το παιχνίδι, εκφράζοντας τα συναισθήματά του και τις προσδοκίες του για την επερχόμενη κλήρωση.

Η ιστορική πρόκριση και η επόμενη ημέρα

Η νίκη του ΟΦΗ στη Σόφια, με σκορ 2-0, σφράγισε την πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση του Europa League, με το συνολικό σκορ των δύο αναμετρήσεων να ανέρχεται στο 5-0. Αυτή η επιτυχία χαρακτηρίζεται ως μία ιστορική στιγμή για τους Κρητικούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ αναμένουν πλέον την κλήρωση της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στις 14:00. Σε αυτή την κλήρωση, ο ΟΦΗ θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, απαιτητικής πορείας στην Ευρώπη.

Τα συναισθήματα του Νίκου Αθανασίου μετά την πρόκριση

Ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, καθώς δημιούργησε το δεύτερο γκολ του ΟΦΗ, μοιράστηκε τα πρώτα του συναισθήματα μετά την πρόκριση. «Ακόμα δεν έχω καλμάρει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, παλέψαμε για αυτή την πρόκριση».

Ο 25χρονος ακραίος μπακ αναφέρθηκε και στην αντίπαλη ομάδα, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τονίζοντας ότι ήταν μία πολύ καλή ομάδα. «Δυσκολευτήκαμε πολύ στην αρχή του παιχνιδιού», εξήγησε, «βρήκαμε τα πατήματα μας στη συνέχεια, ηρεμήσαμε τον ρυθμό, σκοράραμε και πήραμε την πρόκριση».

Η ένταση των πρώτων λεπτών και η διαχείριση του αγώνα

Ο Νίκος Αθανασίου περιέγραψε την ατμόσφαιρα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στη Σόφια, χαρακτηρίζοντάς την ως «ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ ωραία». Αυτή η ατμόσφαιρα, όπως είπε, δημιούργησε ένταση στους παίκτες της ΤΣΣΚΑ, με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να δεχθεί πολύ πίεση στην αρχή του αγώνα.

Ωστόσο, η ομάδα στάθηκε τυχερή και δεν δέχθηκε γκολ στα πρώτα λεπτά. Στη συνέχεια, το παιχνίδι ηρέμησε, επιτρέποντας στους Κρητικούς να πάρουν τον έλεγχο. Ο Αθανασίου μίλησε και για τη στιγμή που πανηγύρισε ένα πλάγιο που κέρδισε, εξηγώντας ότι «σε αυτά τα παιχνίδια κερδίσεις ένα φάουλ, κερδίσεις ένα πλάγιο, για εμάς τους αμυντικούς, δεν είναι σαν να σκοράρουμε αλλά είναι κάτι πολύ έντονο», προσθέτοντας ότι είδε τον κόουτς μπροστά και το πανηγύρισε έντονα.

Προσωπικές φιλοδοξίες και το μέλλον του ΟΦΗ στην Ευρώπη

Σχετικά με την προσωπική του εμπειρία και τις ομάδες που θα ήθελε να αντιμετωπίσει, ο Νίκος Αθανασίου δήλωσε: «Είναι μία εμπειρία που θα ζήσω πρώτη φορά. Θέλω ότι καλύτερο υπάρχει». Επίσης, ανέφερε ονόματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, λέγοντας: «Είδα Μίλαν, Γιουβέντους. Είναι παιχνίδια που θα μείνουν στην ιστορία αυτά».

Για τη σημασία της πρόκρισης για τον ΟΦΗ, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε: «Είναι μεγάλα πράγματα, ζούμε μεγάλες στιγμές, ανεβαίνει σκαλοπάτια η ομάδα σιγά σιγά και το δικαιούται». Ο Αθανασίου περιέγραψε τον ΟΦΗ ως «ένα πολύ υγιές σωματείο» και τους παίκτες ως «μία πολύ ωραία παρέα», εκφράζοντας την ευχή «να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται όλοι μαζί».

Με πληροφορίες από: Gazzetta