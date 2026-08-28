Η Δομινικανή Δημοκρατία νίκησε τη Βραζιλία με 94-90, πρωταγωνιστής ο Μοντέρο

Η Δομινικανή Δημοκρατία κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη επί της Βραζιλίας, με τελικό σκορ 94-90, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους Δομινικανούς να πανηγυρίζουν στο τέλος, χάρη στην εξαιρετική τους απόδοση και την καθοριστική συμβολή του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Η επικράτηση της Δομινικανής Δημοκρατίας

Μια συναρπαστική αναμέτρηση διεξήχθη ανάμεσα στη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Βραζιλία, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και δυνατές μονομαχίες στο παρκέ. Στο φινάλε, όμως, οι Δομινικανοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να επικρατήσουν, εξασφαλίζοντας μια νίκη με τέσσερις πόντους διαφορά, 94-90.

Αυτή η επικράτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς σημειώθηκε στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, το ρεκόρ της Δομινικανής Δημοκρατίας ανέρχεται πλέον σε πέντε νίκες και δύο ήττες (5-2). Η επίδοση αυτή ενισχύει σημαντικά τη θέση της ομάδας στον όμιλο και τις πιθανότητές της για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο, ο ηγέτης της Δομινικανής Δημοκρατίας και γκαρντ του Ολυμπιακού, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του, καθώς επέδειξε υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ο Μοντέρο κατάφερε να κλέψει την παράσταση με την εξαιρετική του απόδοση, οδηγώντας τους συμπαίκτες του στη νίκη.

Ολοκλήρωσε τον αγώνα με μια εντυπωσιακή συγκομιδή 30 πόντων, αναδεικνύοντας τις επιθετικές του ικανότητες. Στα σουτ εντός πεδιάς, είχε 3/8 εύστοχα δίποντα, ενώ από την περιφέρεια ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, σημειώνοντας 5/9 εύστοχα τρίποντα. Επιπλέον, από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, ο Μοντέρο ευστόχησε σε 9 από τις 14 προσπάθειές του, προσθέτοντας σημαντικούς πόντους στο ενεργητικό της ομάδας του.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Ζαν Μοντέρο συνέβαλε ενεργά και σε άλλες πτυχές του παιχνιδιού. Κατέγραψε 4 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του κάτω από τα καλάθια, ενώ μοίρασε 3 ασίστ, τροφοδοτώντας τους συμπαίκτες του. Επίσης, πρόσθεσε 2 κλεψίματα στην στατιστική του, συμβάλλοντας στην αμυντική λειτουργία. Παρά τα 6 λάθη που υπέπεσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, η συνολική του αξιολόγηση έφτασε τους 19 βαθμούς, υπογραμμίζοντας την τεράστια συμβολή του στην επικράτηση της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Οι προσπάθειες της Βραζιλίας

Από την πλευρά της Βραζιλίας, η ομάδα αγωνίστηκε με πάθος και προσπάθησε να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τέλος, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και ηττήθηκε με 90-94. Παρά την ήττα, η Βραζιλία διατηρεί μια ισχυρή παρουσία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το ρεκόρ της να ανέρχεται σε έξι νίκες και μία ήττα (6-1).

Το ρεκόρ αυτό τοποθετεί τη Βραζιλία στην κορυφή του ομίλου της, μοιραζόμενη την πρώτη θέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Νέτο και Καμπόκλο ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την Βραζιλία σε αυτή την αναμέτρηση, σημειώνοντας αμφότεροι 14 πόντους. Ωστόσο, οι επιδόσεις τους, αν και σημαντικές, δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να οδηγήσουν την ομάδα τους στη νίκη απέναντι στην αποτελεσματικότητα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta