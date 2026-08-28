Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ «άρχοντας» των προκριματικών με 12/12 προκρίσεις

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έγραψε ιστορία με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας την ομάδα στη League Phase του Conference League και διατηρώντας ένα αψεγάδιαστο ρεκόρ στις ευρωπαϊκές προκρίσεις. Μετά από τρεις προκριματικούς γύρους, το «τριφύλλι» πέτυχε τον πρώτο σημαντικό στόχο της φετινής σεζόν, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Ο Δανός τεχνικός έχει πλέον 12 στις 12 προκρίσεις σε διοργανώσεις, ξεκινώντας πάντα από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών.

Η δύσκολη πρόκριση στην Τσεχία

Το βράδυ της Πέμπτης (27/08) στην Τσεχία ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό για τον Παναθηναϊκό. Παρά τις δυσκολίες, οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική πρόκριση, η οποία ήρθε με τρόπο που δοκίμασε τις αντοχές τους.

Το καθοριστικό γκολ του Ντέσερς στο φινάλε της παράτασης έδωσε την πολυπόθητη πρόκριση, σε ένα παιχνίδι όπου η ελληνική ομάδα είχε κινδυνεύσει πολύ. Με αυτή την επιτυχία, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Το αψεγάδιαστο ρεκόρ του Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει αποδείξει την ικανότητά του στα προκριματικά παιχνίδια, καθώς δεν έχει αποτύχει ποτέ να οδηγήσει την ομάδα του στην κύρια φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ξεκινώντας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που αντιμετώπισε μια τέτοια πρόκληση και την έφερε εις πέρας με επιτυχία.

Πριν την έλευσή του στον Παναθηναϊκό, ο Δανός προπονητής είχε ήδη ένα απόλυτο ρεκόρ προκρίσεων με την Κοπεγχάγη, μετρώντας 9 στις 9 επιτυχημένες πορείες τόσο στο Champions League όσο και στο Conference League.

Οι προηγούμενες επιτυχίες με την Κοπεγχάγη

Κατά τη θητεία του στην Κοπεγχάγη, ο Νίστρουπ είχε καταφέρει να αποκλείσει ισχυρές ομάδες, όπως η Σπάρτα Πράγας, η Μάλμε και η Βασιλεία, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως «άρχοντα» των προκριματικών. Οι επιτυχίες αυτές τον καθιέρωσαν ως έναν προπονητή με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε αγώνες νοκ-άουτ.

Το σερί του με την Κοπεγχάγη, το οποίο περιελάμβανε εννέα διαδοχικές προκρίσεις σε δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποτέλεσε ένα σημαντικό εφόδιο και μια εγγύηση για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στα προκριματικά

Στους «πράσινους», ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατάφερε να διευρύνει το εντυπωσιακό του σερί, παρόλο που η ομάδα του μέτρησε μονάχα μία νίκη στην κανονική διάρκεια των έξι παιχνιδιών που έδωσε. Η μοναδική αυτή νίκη σημειώθηκε στο Πακς, στο πρώτο ματς των προκριματικών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει κανένα παιχνίδι στην έδρα του κατά τη διάρκεια των προκριματικών, φέρνοντας τρεις ισοπαλίες. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του Δανού τεχνικού οδήγησε στις πολυπόθητες προκρίσεις, παρά τις δυσκολίες.

Η φιλοσοφία του Δανού κόουτς

Ο Δανός κόουτς είχε εκφράσει αρκετές φορές τη φιλοσοφία του σχετικά με αυτά τα παιχνίδια, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι απλώς «να κάνεις τη δουλειά με οποιονδήποτε τρόπο και τίποτε παραπάνω». Αυτή η προσέγγιση εξηγεί εν μέρει τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν οι προκρίσεις.

Οι προκρίσεις αυτές μπορεί να μην ήρθαν απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου, ούτε με ένα ποδόσφαιρο που θα χαρακτηριζόταν «ωραίο». Επιπλέον, οι φίλοι της ομάδας χρειάστηκε να καρδιοχτυπήσουν πολλές φορές, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε την προσέγγιση του προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta