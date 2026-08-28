Άνταμ Τσέριν: Το συγκινητικό «αντίο» στον Παναθηναϊκό μετά από τέσσερα χρόνια

Ο Άνταμ Τσέριν, ένας από τους πιο παλιούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και αρχηγός της ομάδας τη φετινή σεζόν, αποχαιρέτησε το «τριφύλλι». Ο Σλοβένος κεντρικός μέσος παραχωρήθηκε στην Αλ Γουάχντα, ολοκληρώνοντας την τετραετή παρουσία του στην ελληνική ομάδα. Ο Τσέριν επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να εκφράσει τις ευχαριστίες και τις αναμνήσεις του από την περίοδο που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η αποχώρηση του Σλοβένου μέσου

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής, Άνταμ Τσέριν, αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς η μεταγραφή του στην Αλ Γουάχντα ολοκληρώθηκε. Η αποχώρηση του Σλοβένου μέσου έφερε στα ταμεία των «πρασίνων» το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η ανακοίνωση του αποχαιρετισμού του έγινε μέσω ενός μακροσκελούς και συγκινητικού ποστ στο Instagram, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Ο Τσέριν, ο οποίος ήταν ο πιο παλιός ποδοσφαιριστής του συλλόγου και ένας εκ των αρχηγών του τη φετινή αγωνιστική περίοδο, εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για τα τέσσερα χρόνια που πέρασε στην ομάδα. Η ανάρτησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής περιόδου στην καριέρα του, κατά την οποία συνέβαλε ενεργά στην πορεία του Παναθηναϊκού.

Η πορεία του στον Παναθηναϊκό

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του στον Παναθηναϊκό, ο Άνταμ Τσέριν φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού» σε συνολικά 171 παιχνίδια. Η παρουσία του στο κέντρο του γηπέδου ήταν καθοριστική, συνεισφέροντας τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Σε αυτά τα παιχνίδια, ο Σλοβένος μέσος σημείωσε 12 γκολ, δείχνοντας την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα από τη θέση του. Παράλληλα, μοίρασε 7 ασίστ, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν τη σημαντική συμβολή του στην ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του.

Οι αξέχαστες στιγμές και οι αναμνήσεις

Στο μήνυμά του, ο Άνταμ Τσέριν αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες στιγμές που έζησε ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι αυτές του άφησαν ανεξίτηλες αναμνήσεις. Συγκεκριμένα, μίλησε για τις νίκες στα ντέρμπι, οι οποίες προσέφεραν έντονες συγκινήσεις και χαρά στους φιλάθλους.

Επίσης, περιέγραψε την «τρελή ατμόσφαιρα» που επικρατούσε στη Λεωφόρο, το γήπεδο της ομάδας, καθώς και τις «μαγικές ευρωπαϊκές νύχτες» που βίωσε σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ. Στις αναμνήσεις του συμπεριέλαβε και την κατάκτηση ενός Κυπέλλου Ελλάδας, μια στιγμή που σημάδεψε την πορεία του με την πράσινη φανέλα. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα κουβαλάει αυτές τις αναμνήσεις μαζί του για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ευχαριστίες σε φιλάθλους και συνεργάτες

Ο Σλοβένος ποδοσφαιριστής δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε όλους όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Παναθηναϊκό. Ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος τον υποστήριζε σε κάθε του βήμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θύρα 13, καθώς και στα εκατομμύρια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας την αδιάκοπη υποστήριξή τους όπου κι αν αγωνιζόταν η ομάδα.

Επιπλέον, ο Τσέριν ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, με τους οποίους μοιράστηκε αμέτρητες στιγμές, συναντήσεις και συνομιλίες. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους προπονητές που τον καθοδήγησαν κατά την περίοδο που βρισκόταν στην ομάδα, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο και με τους οποίους μοιράστηκε την καθημερινότητά του επί τέσσερα χρόνια.

Η ευχή για το πολυπόθητο πρωτάθλημα

Ο Άνταμ Τσέριν έκλεισε το συγκινητικό του μήνυμα με μια ευχή για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Εξέφρασε την ελπίδα του να δει την ομάδα να κατακτά το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Αυτή η ευχή υπογραμμίζει τη σύνδεσή του με τον σύλλογο και την επιθυμία του για την επιτυχία του, ακόμα και μετά την αποχώρησή του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι κάθε φορά που βρισκόταν στο γήπεδο, έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό για να βοηθήσει την ομάδα να επιτύχει τους στόχους της. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και το πάθος του για τον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta