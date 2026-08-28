Δαπάνες άνω των 2 εκατ. ευρώ στο ΣΕΦ εν μέσω εκκρεμούς παραχώρησης στον Ολυμπιακό

Η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) έχει δαπανήσει ένα ποσό που συνολικά ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες, μέσω συμβάσεων που υπογράφηκαν με ιδιωτικές εταιρείες. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν την παροχή πληθώρας έργων και υπηρεσιών, με αρκετές από αυτές να σχετίζονται με την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης σε χώρους του ΣΕΦ. Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης έγκειται στο ότι οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ, ο οποίος ενισχύεται σημαντικά από κρατική χρηματοδότηση μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η εκκρεμής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Το κρίσιμο σημείο στην υπόθεση αυτή είναι η χρονική στιγμή των δαπανών σε σχέση με την επικείμενη παραχώρηση του σταδίου. Πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου 2025, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία που αφορά την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Παρά την ψήφιση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει ακόμα υπογραφεί.

Ως αποτέλεσμα της μη υπογραφής της σύμβασης, το γήπεδο εξακολουθεί να ανήκει στο Δημόσιο. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα περίπλοκο πλαίσιο, καθώς ενώ η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί, η τυπική και νομική ολοκλήρωση της παραχώρησης παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας τη διαχείριση και τις δαπάνες του σταδίου.

Εργασίες ανακαίνισης από ιδιωτική εταιρεία

Εν μέσω αυτής της εκκρεμότητας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία, πραγματοποιεί εργασίες ανακαίνισης εντός του ΣΕΦ. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει λάβει τις απαιτούμενες σχετικές άδειες για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην όλη υπόθεση.

Η παρουσία ιδιωτικών εργασιών σε ένα δημόσιο ακόμα ακίνητο, χωρίς την πλήρη ολοκλήρωση της παραχώρησης και με αδιευκρίνιστο το ζήτημα των αδειών, αποτελεί ένα από τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Το είδος και το κόστος των δαπανών της διοίκησης του ΣΕΦ

Την ίδια περίοδο που η ΚΑΕ Ολυμπιακός πραγματοποιεί τις δικές της ανακαινίσεις, ορισμένες από τις δαπάνες που αφορούν εργασίες εντός των χώρων του γηπέδου επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ. Πολλές από τις συμβάσεις που υπογράφει η διοίκηση του ΣΕΦ αφορούν συγκεκριμένα ηλεκτρολογικές εργασίες, καθώς και εργασίες αποκατάστασης, επισκευής, καθαρισμού και συντήρησης. Αυτές οι εργασίες εκτελούνται τόσο στο εσωτερικό του σταδίου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του.

Επιπλέον, υπήρξαν και έργα που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη των ανακαινίσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το συνολικό κόστος αυτών των συγκεκριμένων έργων, που περιλαμβάνουν ηλεκτρολογικές εργασίες, αποκαταστάσεις και συντηρήσεις, ξεπερνά τις 340.000 ευρώ, αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος των συνολικών δαπανών.

Δεκάδες άλλες συμβάσεις και το συνολικό ποσό

Οι προαναφερθείσες συμβάσεις για ηλεκτρολογικές εργασίες, αποκαταστάσεις και συντηρήσεις δεν είναι οι μοναδικές που έχει υπογράψει η διοίκηση του ΣΕΦ τον τελευταίο χρόνο. Έχουν συναφθεί δεκάδες άλλες συμβάσεις, οι οποίες αφορούν πληθώρα έργων και υπηρεσιών, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των δαπανών σε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνεχής ροή δαπανών από τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ για εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης, ενώ το στάδιο βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης σε ιδιωτική εταιρεία και χωρίς την ολοκλήρωση της σχετικής σύμβασης, δημιουργεί ένα περίπλοκο τοπίο όσον αφορά τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μερών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis