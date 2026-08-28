Νίστρουπ: «Έχω ήδη ερωτευτεί τον Παναθηναϊκό – Δεν είναι κακοτυχία αν τρως συνέχεια γκολ στο τέλος»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητής του Παναθηναϊκού, εμφανίστηκε ικανοποιημένος και ανακουφισμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της ομάδας του επί της Χράντετς Κράλοβε. Ο Δανός τεχνικός στάθηκε στη δυσκολία των φετινών προκριματικών και στην προσπάθεια των παικτών, υπογραμμίζοντας ότι οι «πράσινοι» κατάφεραν να πετύχουν τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν παρά τις αντίξοες συνθήκες. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι τα διαδοχικά γκολ που δέχεται η ομάδα στα τελευταία λεπτά δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στην ατυχία, επισημαίνοντας την ανάγκη για βελτίωση.

Η πρόκληση των προκριματικών και οι απουσίες

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε εκτενώς στην εμπειρία του από τα προκριματικά, τονίζοντας ότι οι κληρώσεις δεν ήταν εύκολες, όπως μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος. Εξήγησε ότι οι ομάδες που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός ήταν καλές, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Χράντετς Κράλοβε, της οποίας το επίπεδο, όπως είπε, είναι κοντά στις ελληνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός υπογράμμισε τη δύναμη του τσεχικού πρωταθλήματος, αναφέροντας την περίπτωση της Γιάμπλονετς που απέκλεισε τη Ρέιντζερς.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ότι όταν ήρθε στην ομάδα, είχε μία ανησυχία σχετικά με τη συμμετοχή σε προκριματικά σε μία άλλη χώρα και μία νέα ομάδα. Περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν, με συνεχείς απουσίες και αλλαγές στο ρόστερ, καθώς κάθε εβδομάδα 1-2 παίκτες έμεναν εκτός και άλλοι 1-2 επέστρεφαν. Αυτή η κατάσταση, όπως τόνισε, δεν ήταν εύκολη ούτε για τους παίκτες, ούτε για το επιτελείο, ούτε για τον ίδιο.

Αυταπάρνηση και σεβασμός στους παίκτες

Ο Νίστρουπ εξήρε τη νοοτροπία και την αυταπάρνηση των ποδοσφαιριστών του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σηκώνονταν κάθε φορά που έπεφταν» και έδωσαν τα πάντα μέχρι το τέλος. Ανέφερε ότι πολλοί παίκτες υπερέβαλαν εαυτόν, αγωνιζόμενοι είτε εκτός θέσης είτε περισσότερο απ’ όσο ήταν έτοιμοι. Ως παραδείγματα ανέφερε τον Καλάμπρια, ο οποίος δεν ήταν έτοιμος για όσο έπαιξε, τον Πάλμερ-Μπράουν και τον Ντέσερς, οι οποίοι επίσης αγωνίστηκαν πέρα από τις δυνατότητές τους.

Ο Δανός τεχνικός εξέφρασε τον τεράστιο σεβασμό του για τους παίκτες που κατάφεραν να φέρουν εις πέρας τη δουλειά κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες. Σημείωσε ότι αν η ομάδα δεν είχε προκριθεί, όλες αυτές οι δυσκολίες θα μπορούσαν να ακουστούν ως απλές δικαιολογίες, τονίζοντας έτσι τη σημασία της επιτυχίας τους.

Η σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας και η αγάπη για τον Παναθηναϊκό

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη για τον σύλλογο. Δήλωσε ότι ο ίδιος και το επιτελείο του έχουν ήδη δεθεί και «ερωτευτεί» τον Παναθηναϊκό, τους ανθρώπους του, καθώς και τις ιδανικές συνθήκες που υπάρχουν μέσα κι έξω από την ομάδα. Πρόσθεσε ότι όλοι όσοι είναι γύρω και μέσα από τον σύλλογο αξίζει να παίζουν στην Ευρώπη, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι ένας ακόμη μεγαλύτερος σύλλογος από αυτό.

Ευχαρίστησε επίσης ιδιαίτερα τον κόσμο για τη στήριξή του σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στην προσπάθεια της ομάδας.

Το ζήτημα των γκολ στα τελευταία λεπτά και η συνέχεια

Αναφερόμενος στα διαδοχικά γκολ που δέχεται η ομάδα στα τελευταία λεπτά των αγώνων, ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στην κακοτυχία. Τόνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που χρειάζονται βελτίωση, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Κοιτώντας μπροστά, ο προπονητής δήλωσε ότι μετά την κλήρωση που θα γίνει αύριο, δεν θα ξαναπεί λέξη για το Conference League, καθώς η προσοχή της ομάδας θα στραφεί στο πρωτάθλημα και το κύπελλο. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Λεβαδειακός. Κάλεσε επίσης όλους να κρίνουν μακροπρόθεσμα και όχι με βάση την τρέχουσα στιγμή.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta