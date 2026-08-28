Παναθηναϊκός: Καταγγελία στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο μετά τον αγώνα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της τσεχικής ομάδας φέρεται να επιτέθηκε απρόκλητα στον ποδοσφαιριστή των «πρασίνων», Γιώργο Κυριακόπουλο, εντός αγωνιστικού χώρου. Το γεγονός οδήγησε την ελληνική ομάδα να κινήσει άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Το περιστατικό μετά τη λήξη του αγώνα

Το επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης της ρεβάνς των play off του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Χράντετς Κράλοβε με 2-1 στην παράταση και εξασφάλισε τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της πορείας των ποδοσφαιριστών προς την εξέδρα, όπου βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας τους για να πανηγυρίσουν μαζί, συνέβη η επίθεση.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Χράντετς Κράλοβε, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στην αναμέτρηση, επιτέθηκε απρόκλητα στον Γιώργο Κυριακόπουλο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλευρά του αγωνιστικού χώρου όπου βρίσκονταν οι Τσέχοι ποδοσφαιριστές, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των ανθρώπων του «Τριφυλλιού».

Επίσημη καταγγελία στην UEFA

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θεωρώντας το συμβάν ιδιαίτερα σοβαρό, ενημέρωσε αμέσως τους αρμόδιους της UEFA. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την επίσημη καταγγελία του περιστατικού στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Η καταγγελία αφορά την απρόκλητη επίθεση εις βάρος του Γιώργου Κυριακόπουλου από ποδοσφαιριστή της τσεχικής ομάδας που έφερε διαπίστευση.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει ο Παναθηναϊκός στην τήρηση των κανόνων και στην προστασία των ποδοσφαιριστών του. Η διαδικασία στην UEFA έχει πλέον ξεκινήσει, με την ελληνική ομάδα να αναμένει την εξέταση της υπόθεσης και την επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων.

Η απολογία του τερματοφύλακα και η στάση του Παναθηναϊκού

Μετά το περιστατικό, ο τερματοφύλακας της Χράντετς Κράλοβε επικοινώνησε στη συνέχεια κατ’ ιδίαν με τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής ζήτησε συγγνώμη για την ενέργειά του, με τον Έλληνα παίκτη να αποδέχεται την απολογία. Ο τερματοφύλακας πήγε στα αποδυτήρια και ζήτησε συγγνώμη, ενώ στη συνέχεια πήγε στον Κυριακόπουλο για να του ζητήσει και κατ' ιδίαν συγγνώμη.

Παρά την απολογία του ποδοσφαιριστή της Χράντετς, η πλευρά του Παναθηναϊκού εκτιμά ότι το περιστατικό δύσκολα θα μείνει χωρίς συνέπειες. Οι «πράσινοι» πιστεύουν ότι η UEFA θα πρέπει να εξετάσει την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα και να αποφασίσει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς πρόκειται για ένα συμβάν που έλαβε χώρα εντός αγωνιστικού χώρου αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Αναμονή για τις αποφάσεις της UEFA

Πλέον, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της UEFA, η οποία καλείται να διερευνήσει τα γεγονότα και να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θα εξετάσει την επίσημη καταγγελία του Παναθηναϊκού και όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συνέβη.

Η αναμονή για τις πειθαρχικές κυρώσεις είναι δεδομένη, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Το αποτέλεσμα της έρευνας της UEFA θα καθορίσει τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με το απρόκλητο αυτό περιστατικό που επισκίασε την πρόκριση των «πρασίνων» στην επόμενη φάση του Conference League.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader