Ο Μόντο Ντουπλάντις αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Ζυρίχης, περνώντας τον πήχη στα 6.25μ. Παρόλα αυτά, ο Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκείνος που μονοπώλησε το ενδιαφέρον, πραγματοποιώντας μια ιστορική εμφάνιση. Ο «Manolo» πέρασε τα 6.20μ, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και διεκδίκησε στα ίσα το παγκόσμιο ρεκόρ από τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών.

Η επική μονομαχία στη Ζυρίχη

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε ο πραγματικός πρωταγωνιστής της επικής αναμέτρησης που εκτυλίχθηκε στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου κοντραρίστηκε με τον Μόντο Ντουπλάντις. Η δεύτερη θέση που κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το μέγεθος της εμφάνισής του, καθώς το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην εντυπωσιακή του πορεία.

Ο «Manolo» πραγματοποίησε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά τη μονομαχία με τον Ντουπλάντις σε μια ιστορική βραδιά, όχι μόνο για τον ελληνικό, αλλά και για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Η παρουσία του κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το τέλος.

Η εντυπωσιακή πορεία του Καραλή προς το ρεκόρ

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του με αυτοπεποίθηση, περνώντας τα 5.50μ με χαρακτηριστική άνεση στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια, επέλεξε να αφήσει το ύψος των 5.65μ και επανήλθε στα 5.80μ, τα οποία ξεπέρασε επίσης με την πρώτη προσπάθεια, δείχνοντας από νωρίς την εξαιρετική του κατάσταση.

Η εντυπωσιακή του πορεία συνεχίστηκε ακάθεκτη, καθώς πέρασε τα 5.90μ και τα 6.00μ, χωρίς να χρειαστεί δεύτερη προσπάθεια σε κανένα από αυτά τα ύψη. Μέχρι αυτό το σημείο, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν είχε καταγράψει ούτε μία αποτυχημένη προσπάθεια. Στα 6.00μ, οι πρωταγωνιστές του αγώνα είχαν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν, με τον Σόντρε Γκούτορμσεν να περνά το ύψος με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ οι Σαμ Κέντρικς και Έρνεστ Τζον Ομπιένα έμειναν εκτός συνέχειας.

Κατάρριψη πανελλήνιου ρεκόρ και ρεκόρ μίτινγκ

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.10μ, και ο Καραλής συνέχισε την αψεγάδιαστη εμφάνισή του, περνώντας ξανά με την πρώτη προσπάθεια. Με αυτό το άλμα, κατέρριψε το ρεκόρ μίτινγκ, το οποίο κατείχε ο Ντουπλάντις με 6.07μ από το 2022. Μετά τον αποκλεισμό του Γκούτορμσεν, ο αγώνας μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε μια συναρπαστική μονομαχία ανάμεσα στον Καραλή και τον Ντουπλάντις.

Όταν ο Σουηδός πρωταθλητής πέρασε με την πρώτη τα 6.15μ, ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε να μην τον ακολουθήσει σε αυτό το ύψος. Αντ’ αυτού, άφησε το ύψος και ανέβασε τον πήχη στα 6.20μ. Η τολμηρή αυτή απόφαση δικαιώθηκε πλήρως, καθώς ο Καραλής ξεπέρασε και αυτό το εμπόδιο, βελτιώνοντας το απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο προηγουμένως ήταν 6.17μ και είχε σημειωθεί στον κλειστό στίβο.

Η διεκδίκηση του παγκόσμιου ρεκόρ

Ο Ντουπλάντις απάντησε άμεσα, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 6.25μ, και πήρε ξανά στην κατοχή του το ρεκόρ μίτινγκ. Ο Καραλής, ωστόσο, δεν επέλεξε να δοκιμάσει στο ίδιο ύψος. Αντίθετα, άφησε τον πήχη και ζήτησε να ανέβει στα 6.32μ, ένα εκατοστό πάνω από το παγκόσμιο ρεκόρ, δείχνοντας τις φιλοδοξίες του.

Οι τρεις προσπάθειές του στα 6.32μ ήταν άκυρες, αλλά το μήνυμα της δυναμικής του είχε ήδη σταλεί. Ειδικότερα, στη δεύτερη προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε ψηλότερα από τον πήχη, καταδεικνύοντας ότι ένα ύψος το οποίο μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απρόσιτο, δεν αποτελεί πλέον κάτι εξωπραγματικό για εκείνον, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Athletiko