Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στη Σόφια και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ έζησε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας του στη Σόφια, καθώς επικράτησε της ΤΣΣΚΑ με 2-0. Τα γκολ των Νους και Θεοδοσουλάκη χάρισαν στους Κρητικούς την πρόκριση. Για πρώτη φορά, ο σύλλογος εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ιστορική πρόκριση στη Βουλγαρία

Η ομάδα της Κρήτης άντεξε στο δυνατό ξεκίνημα των γηπεδούχων, ισορρόπησε σταδιακά την κατάσταση και όσο περνούσε η ώρα άρχισε να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι. Ο Νους άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Θεοδοσουλάκης ολοκλήρωσε τη μεγάλη βραδιά στο 78ο λεπτό, στέλνοντας τον ΟΦΗ στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πλέον, οι Κρητικοί αναμένουν να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League την Παρασκευή (28/08) στις 14:00.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΤΣΣΚΑ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, προσπαθώντας από τα πρώτα λεπτά να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Ετό δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, με την μπάλα να περνά χαμηλά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου. Στο 9ο λεπτό, ο Ετό εκτέλεσε φάουλ και ο Γκμπαμέν βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του δεν πήρε κατεύθυνση προς την εστία.

Η μεγαλύτερη στιγμή για την ΤΣΣΚΑ ήρθε στο 12ο λεπτό. Με δύο διαδοχικές κεφαλιές στη μεσαία γραμμή, οι Βούλγαροι έβγαλαν τον Πίττα απέναντι από τον Χριστογεώργο, όμως ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ βγήκε έγκαιρα και απομάκρυνε με τα πόδια, πριν ο Νικολάου καθαρίσει οριστικά τη φάση παραχωρώντας κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΤΣΣΚΑ δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη κατάσταση, όταν μετά από σέντρα από τα δεξιά ο Ιβάνοφ βρέθηκε ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι, χωρίς όμως να καταφέρει να μπει στην πορεία της μπάλας όπως θα ήθελε.

Μετά το πρώτο 20λεπτο, ωστόσο, ο ΟΦΗ άρχισε να ισορροπεί και να γίνεται πολύ πιο απειλητικός. Στο 23ο λεπτό, οι Κρητικοί αναπτύχθηκαν όμορφα από τα αριστερά, ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα προς την περιοχή και ο Λαπούκοφ πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Νους, πριν μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη φάση και ο Φούντας. Στο 28ο λεπτό, ο ΟΦΗ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Αϊτόρ, όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ισπανού μεσοεπιθετικού στην προσπάθειά του να την αποφύγει.

Μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΟΦΗ

Η πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ δεν έδωσε απλώς το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League, αλλά οδήγησε τον ΟΦΗ για πρώτη φορά στην ιστορία του στην κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Κρητικοί έχουν στο παρελθόν σημαντικές ευρωπαϊκές διαδρομές, μεγάλες προκρίσεις και βραδιές που έχουν μείνει στην ιστορία του συλλόγου, όπως η πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ποτέ μέχρι σήμερα, όμως, δεν είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν τους νοκ άουτ γύρους και να εξασφαλίσουν παρουσία σε όμιλο ή, πλέον, στη League Phase διοργάνωσης της UEFA. Η πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία του ΟΦΗ καταγράφηκε τη σεζόν 1986/87 στο Κύπελλο UEFA, όταν αντιμετώπισε τη Χάιντουκ Σπλιτ. Η ομάδα του Ευγένιου Γκέραρντ κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, έχοντας προηγουμένως πετύχει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές προκρίσεις της ιστορίας της απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-0 στη ρεβάνς του Ηρακλείου μετά την ήττα 1-0 στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η επιστροφή στην Ευρώπη έπειτα από δύο δεκαετίες ήρθε τη σεζόν 2020/21, όταν οι Κρητικοί αντιμετώπισαν τον Απόλλωνα Λεμεσού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου η ήττα με 1-0 στο Ηράκλειο είχε βάλει τότε γρήγορα τέλος στην ευρωπαϊκή τους παρουσία. Πλέον, ο ΟΦΗ θα βρίσκεται ανάμεσα στις 36 ομάδες της League Phase του Europa League και γνωρίζει ότι θα δώσει τουλάχιστον οκτώ παιχνίδια απέναντι σε οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, τέσσερα στην Κρήτη και τέσσερα εκτός έδρας, προσφέροντας ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό φθινόπωρο και χειμώνα στον κόσμο του.

Με πληροφορίες από: sport24.gr, sport24.gr