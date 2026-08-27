Λίσι: «Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι – Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπραν, εκφράζοντας την οργή του για την απόφαση του διαιτητή Τζον Μπρουκς να καταλογίσει πέναλτι. Το συγκεκριμένο πέναλτι οδήγησε στο τρίτο γκολ της νορβηγικής ομάδας, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2, ένα αποτέλεσμα που έκρινε την ευρωπαϊκή πρόκριση. Παρά τον έντονο εκνευρισμό του για τη διαιτησία, ο Ιταλός τεχνικός αναγνώρισε και την πολύ κακή εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Η έντονη δυσαρέσκεια για το πέναλτι

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τις διαιτητικές αποφάσεις, εστιάζοντας κυρίως στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Μπραν. Αυτή η απόφαση του Άγγλου διαιτητή Τζον Μπρουκς θεωρείται από τον Ιταλό προπονητή ως καθοριστική, καθώς οδήγησε στο γκολ που διαμόρφωσε το 3-2 και ουσιαστικά έκρινε την πρόκριση της νορβηγικής ομάδας.

«Στο τέλος ήταν απόφαση του διαιτητή. Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ιταλία, Νορβηγία, Αγγλία, Ελλάδα. Πουθενά. Είμαστε έξαλλοι με αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας με έντονο τρόπο την πλήρη διαφωνία του με την επίμαχη απόφαση.

Αμφισβητούμενη φάση και στο πρώτο γκολ της Μπραν

Πέρα από τη φάση του πέναλτι, ο Ιταλός τεχνικός υποστήριξε ότι υπήρχε οφσάιντ πριν από το κόρνερ από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ της Μπραν. Η τοποθέτηση αυτή προσθέτει ένα ακόμη σημείο αμφισβήτησης στις διαιτητικές αποφάσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Λίσι θεωρεί ότι αυτές οι αποφάσεις επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα, ειδικά τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να επιστρέψει δυναμικά στο παιχνίδι, ανακτώντας το χαμένο έδαφος μετά το αρχικό μειονέκτημα.

Η κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και η αντίδραση της ομάδας

Παρά τον εκνευρισμό του για τη διαιτησία, ο Αλέσιο Λίσι αναγνώρισε με ειλικρίνεια ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακή. «Το πρώτο μέρος ήταν πολύ κακό. Δεν πιέσαμε, δεν ήμασταν γενναίοι και επιθετικοί. Ήμουν θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο», τόνισε ο προπονητής.

Στη συνέχεια, όμως, στάθηκε στην αξιοσημείωτη αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του μετά το 2-0. Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να επιστρέψουν μέσα σε τέσσερα λεπτά και να ισοφαρίσουν σε 2-2, δείχνοντας ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος. «Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, όπως ήμασταν καλύτεροι και στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα», σημείωσε ο Λίσι.

Οι αλλαγές που άλλαξαν τη ροή του αγώνα

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οποίες, όπως δήλωσε, άλλαξαν την εικόνα της αναμέτρησης. «Στο δεύτερο μέρος, αφού μιλήσαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι. Όταν κάναμε το 2-2 είχαμε κουρασμένους παίκτες και έπρεπε να κάνουμε αλλαγές», εξήγησε.

Πρόσθεσε δε ότι «Βάλαμε ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ήμασταν πιο κοντά στο 3-2», δηλώνοντας ότι η ομάδα του είχε πάρει το μομέντουμ του αγώνα και βρισκόταν πιο κοντά στην ολική ανατροπή πριν την επίμαχη απόφαση του διαιτητή.

Η επόμενη ημέρα μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη

Μετά τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ είναι πλέον υποχρεωμένος να κοιτάξει την επόμενη ημέρα και τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Αλέσιο Λίσι σχολίασε την κατάσταση με τη χαρακτηριστική ατάκα: «Τι διαχείριση να κάνουμε τώρα; Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει η ομάδα παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta