Παναθηναϊκός: Πρόκριση στη League Phase του Conference League με ήρωα τον Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μία μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Conference League, επικρατώντας της Χράντετς με 2-1 στην Τσεχία. Ο αγώνας, που διήρκεσε περίπου 130 λεπτά, βρήκε τους «πράσινους» να αντέχουν στην πίεση και να πανηγυρίζουν χάρη στον Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος αναδείχθηκε σε απόλυτο ήρωα της αναμέτρησης.

Ο αγώνας και το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα, αν και αντιμετώπισαν κάποιες επικίνδυνες στιγμές από τους γηπεδούχους. Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε όταν, μετά από εκτέλεση πλαγίου από τα δεξιά, ο Τσεχ γύρισε την μπάλα στον Μίχαλικ που περίμενε στην κενή εστία, αλλά ο Κάτρης έκανε σωτήρια επέμβαση. Στο 16ο λεπτό, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά με σέντρα από δεξιά, προβολή του Χόρακ που απέκρουσε ο Πένια, και στη συνέχεια σουτ του Νταρίντα, το οποίο επίσης απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός είχε τις δικές του ευκαιρίες. Στο 41ο λεπτό, ο Ταμπόρδα μπήκε στην περιοχή, άφησε στον Τεττέη, ο οποίος με τη σειρά του πάσαρε στον Λιβάι. Το πλασέ του Λιβάι με το αριστερό από το ύψος της περιοχής έφυγε λίγο άουτ. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Κυριακόπουλος έβγαλε σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Κοντούρη μετά από διώξιμο των γηπεδούχων, και το δυνατό σουτ στην κίνηση του Κοντούρη πέρασε άουτ. Το σκορ για τους «πράσινους» άνοιξε στο 72ο λεπτό, όταν ο Σιρίλ Ντέσερς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από την καρδιά της περιοχής, έπειτα από συστημένη σέντρα του Ταμπόρδα από δεξιά.

Η ισοφάριση των γηπεδούχων και η παράταση

Παρά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 90’+2′, η Χράντετς κατάφερε να ισοφαρίσει, με τον Νταρίντα να βρίσκεται μόνος του στο δεύτερο δοκάρι και να στέλνει την μπάλα σε κενή εστία. Το γκολ αυτό οδήγησε τον αγώνα στην παράταση, όπου οι Τσέχοι άσκησαν μεγάλη πίεση στο «τριφύλλι», βάζοντας τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε δύσκολη θέση.

Η λύτρωση από τον Ντέσερς και η πρόκριση

Ενώ η πίεση των γηπεδούχων συνεχιζόταν στην παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα πέναλτι μέσω VAR, μετά τη συμπλήρωση των 120 λεπτών. Στο 120’+5′, ο Σιρίλ Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, χαρίζοντας τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στους «πράσινους». Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με επιτυχία τα καλοκαιρινά προκριματικά, κάνοντας το 3/3.

Επόμενη μέρα για το «τριφύλλι»

Πλέον, ο Παναθηναϊκός αναμένει να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Conference League. Η κλήρωση για τη φάση αυτή της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για αύριο, 28 Αυγούστου, στις 15:00.

Με πληροφορίες από: sport24.gr