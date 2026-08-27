Η ΑΕΚ στον κόσμο των αστεριών: Οι αντίπαλοι της Ένωσης στο Champions League

Η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή της, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην league phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας επικράτησε της Λέφσκι Σόφιας με εμφατικό τρόπο, κλειδώνοντας την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Λίγες ώρες μετά την πρόκριση, η διαδικασία της κλήρωσης αποκάλυψε τους αντιπάλους της Ένωσης σε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Ευρώπη, φέρνοντας στο δρόμο της ομάδες με μεγάλη ιστορία και αίγλη.

Η εμφατική πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση

Η επιθυμία πριν από τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στα play offs ήταν ξεκάθαρη: να εκμεταλλευτεί τον ρόλο του φαβορί και να βρεθεί στον μαγικό κόσμο των αστεριών του Champions League. Η ομάδα του Νίκολιτς ανταποκρίθηκε πλήρως στην υποχρέωσή της, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο επιστροφής στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ισοπέδωσε αγωνιστικά την αντίστοιχη της Βουλγαρίας, επικρατώντας με το ευρύ 4-0. Αυτό το αποτέλεσμα όχι μόνο κλείδωσε την παρουσία της στην league phase, αλλά επικοινώνησε και στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα θα έχει και φέτος εκπρόσωπο στο Champions League, γεγονός που κρίνεται σημαντικό για το ποδόσφαιρο της χώρας μας.

Η επιστροφή της «Βασίλισσας» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η κλήρωση έφερε την ΑΕΚ αντιμέτωπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η οποία επιστρέφει ξανά στα μέρη της Φιλαδέλφειας. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει και πάλι την ισπανική ομάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορικές αναμετρήσεις.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ στην Αθήνα. Η Ένωση είχε επικρατήσει με 1-0 στο ΟΑΚΑ, ενώ σε εκείνο το μυθικό 3-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο ακόμη μνημονεύεται στην Ευρώπη, η Ρεάλ δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη. Αξίζει να αναφερθεί και το 2-2 στη Μαδρίτη την ίδια σεζόν, επίσης για το Champions League, γεγονός που δείχνει την ανθεκτικότητα του Δικεφάλου απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η γερμανική δύναμη

Στο δρόμο της ΑΕΚ βρέθηκε και η Μάντσεστερ Σίτι, η ομάδα του Χάαλαντ και των υπολοίπων, η οποία μόλις το 2023 κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Η Ένωση θα φιλοξενηθεί από τη δεύτερη ομάδα της πόλης του Μάντσεστερ στο Έτιχαντ, σε μια αναμέτρηση που αναδεικνύει περαιτέρω τον λαμπερό κόσμο του Champions League.

Αντίστοιχου βαθμού δυσκολίας είναι και η αντίπαλος από τη Γερμανία, η Ντόρτμουντ. Η δεύτερη δύναμη της συγκεκριμένης χώρας, με παίκτες όπως οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, ικανοποιεί φυσικά την επιθυμία του Λάζαρου Ρότα, προσφέροντας ένα ακόμη δυνατό παιχνίδι για την ΑΕΚ.

Αναμνήσεις από το ένδοξο παρελθόν με τη Ρόμα

Προφανώς, τεράστια αίγλη έχει και το ματς με τη Ρόμα, το οποίο θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ιταλική ομάδα, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φέρνουν αναμνήσεις από την αήττητη πορεία της ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, η σεζόν του 2002 χαρακτηρίστηκε από την επιτυχημένη παρουσία της Ένωσης, στην οποία είχε παραμείνει αήττητη.

Ο λαμπερός κόσμος των αστεριών

Η διαδικασία της κλήρωσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης επιβεβαίωσε τη λάμψη του κόσμου των αστεριών, κάτι που έγινε αντιληπτό σε όλο τον κιτρινόμαυρο πλανήτη. Η ΑΕΚ ξεκινάει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι αναμετρήσεις αυτές αναδεικνύουν το επίπεδο και την αίγλη του Champions League, προσφέροντας στην ΑΕΚ την ευκαιρία να βρεθεί αντιμέτωπη με συλλόγους που έχουν σηκώσει την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά» πολλές φορές, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, ή την έχουν κατακτήσει πρόσφατα, όπως η Μάντσεστερ Σίτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta