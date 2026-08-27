Ο νέος κινητήρας της Honda δεν έπεισε Αλόνσο και Στρολ στο GP Ολλανδίας

Η Aston Martin κατάφερε να επιστρέψει στους βαθμούς στο Grand Prix Ολλανδίας, με τον Φερνάντο Αλόνσο να κατακτά την ένατη θέση. Ωστόσο, πίσω από αυτό το αποτέλεσμα, η παρουσίαση του αναβαθμισμένου κινητήρα της Honda στο Ζάντβορτ άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις στους οδηγούς της ομάδας. Τόσο ο Ισπανός πρωταθλητής όσο και ο Λανς Στρολ εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με την απόδοση της νέας μονάδας ισχύος.

Επιστροφή στους βαθμούς με ερωτηματικά

Η ένατη θέση του Φερνάντο Αλόνσο στον αγώνα της Ολλανδίας εξασφάλισε δύο πολύτιμους βαθμούς για την Aston Martin. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τον ίδιο τον οδηγό, ότι η ομάδα βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την εξέλιξη του μονοθεσίου της, ειδικά στο πλαίσιο.

Παρόλα αυτά, η πρώτη εμφάνιση της νέας προδιαγραφής του κινητήρα της Honda δεν έφερε την αναμενόμενη πρόοδο. Οι οδηγοί της Aston Martin διαπίστωσαν ότι η μονάδα ισχύος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, δημιουργώντας προβλήματα στην οδηγική συμπεριφορά του μονοθεσίου.

Οι αλλαγές στον κινητήρα της Honda

Η ιαπωνική εταιρεία Honda παρουσίασε στο Ζάντβορτ τη δεύτερη προδιαγραφή της μονάδας ισχύος της, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης. Οι αλλαγές που έγιναν περιλάμβαναν τροποποιήσεις στον προθάλαμο καύσης και στο σχήμα των εμβόλων.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν νέα λιπαντικά, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ταχύτερης καύσης, τη μείωση των εσωτερικών τριβών και, εν τέλει, την αύξηση της ισχύος του κινητήρα.

Προβλήματα στην οδηγική συμπεριφορά

Παρά τις τεχνικές βελτιώσεις, η νέα προδιαγραφή του κινητήρα επανέφερε προβλήματα που είχαν αντιμετωπιστεί με την προηγούμενη έκδοση. Οι οδηγοί της Aston Martin ανέφεραν ασταθές φρενάρισμα από τον κινητήρα, καθώς και δυσκολίες στα κατεβάσματα των σχέσεων.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε διαφορετική συμπεριφορά του κινητήρα από στροφή σε στροφή, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την αυτοπεποίθηση των οδηγών κατά τη διάρκεια του αγώνα και των κατατακτήριων δοκιμών.

Η άποψη του Φερνάντο Αλόνσο

Μετά το Grand Prix της Ολλανδίας, ο Φερνάντο Αλόνσο διαχώρισε ξεκάθαρα την πρόοδο που σημείωσε η Aston Martin στο πλαίσιο από τα ζητήματα που συνεχίζουν να συνοδεύουν τη μονάδα ισχύος της Honda. Ο Ισπανός δήλωσε αρχικά πως η ομάδα έκανε «άλλο ένα βήμα μπροστά, ειδικά στο πλαίσιο».

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Φέραμε τέσσερα ή πέντε εξαρτήματα εδώ και κατανοήσαμε καλύτερα το πακέτο της Βουδαπέστης. Πλέον βελτιστοποιούμε το πλαίσιο και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητές του». Ωστόσο, για τον κινητήρα, η εικόνα ήταν διαφορετική. «Με τον κινητήρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο κινητήρας δεν έφερε αυτό το Σαββατοκύριακο το αποτέλεσμα που περιμέναμε», είπε ο Αλόνσο.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πρόσθεσε πως δεν μπορεί να πει «ξεκάθαρα αν έχουμε περισσότερη ισχύ ή όχι», καθώς «από τη θέση του οδηγού είναι δύσκολο να το κρίνεις, όταν αλλάζεις πίστα και έχει περάσει ένας μήνας από τον προηγούμενο αγώνα». Τόνισε επίσης ότι «ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Αντιμετωπίζουμε ξανά προβλήματα στα κατεβάσματα και στο φρενάρισμα από τον κινητήρα, από στροφή σε στροφή».

Οι προβληματισμοί του Λανς Στρολ

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση του Λανς Στρολ, ο οποίος είχε εκφράσει τους προβληματισμούς του ήδη από τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνθηκε κάποια διαφορά από τη νέα προδιαγραφή του κινητήρα, ο Καναδός δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση.

«Ίσως βελτιωθήκαμε λίγο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό», δήλωσε ο Στρολ. Όπως και ο Αλόνσο, αναγνώρισε την πρόοδο στο πλαίσιο, λέγοντας: «Στο πλαίσιο πιστεύω πως βρισκόμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Κάναμε μεγάλο βήμα στη Βουδαπέστη». Κατέληξε επισημαίνοντας τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση: «Η οδηγική συμπεριφορά και η ισχύς είναι οι επόμενοι τομείς στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta