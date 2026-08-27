Ο ΠΑΟΚ χάνει σημαντικά έσοδα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό

Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος της, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετά τον αποκλεισμό στον γ' προκριματικό γύρο του Europa League, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να προκριθεί ούτε από τα playoffs του Conference League, γνωρίζοντας την ήττα από την Μπραν. Αυτή η εξέλιξη έχει άμεσες οικονομικές επιπτώσεις για τον σύλλογο, καθώς χάνονται σημαντικά ποσά που θα ενίσχυαν το ταμείο του από τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή και ο αποκλεισμός

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του περιπέτεια με στόχο την πρόκριση στους ομίλους, ωστόσο η πορεία του δεν ήταν η επιθυμητή. Αρχικά, ο «Δικέφαλος» αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, γεγονός που τον οδήγησε στα playoffs του Conference League. Εκεί, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Μπραν, σε μια αναμέτρηση που θα έκρινε την είσοδό του στη League Phase.

Παρά τις προσπάθειες, η ήττα από την Μπραν σήμανε το οριστικό τέλος της ευρωπαϊκής παρουσίας του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν. Ο αποκλεισμός αυτός σημαίνει ότι η ομάδα θα επικεντρωθεί πλέον αποκλειστικά στις εγχώριες διοργανώσεις, συνεχίζοντας το αγωνιστικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Το πλήγμα στο γόητρο του συλλόγου

Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός δεν επέφερε μόνο οικονομικές απώλειες, αλλά και ένα πλήγμα στο γόητρο των «ασπρόμαυρων». Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την επικείμενη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, συνδέεται πλέον με την απουσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που προκαλεί προβληματισμό.

Η αδυναμία πρόκρισης σε κάποια από τις ευρωπαϊκές φάσεις ομίλων στερεί από τον σύλλογο την ευκαιρία να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο εκτός συνόρων και να ενισχύσει το ευρωπαϊκό του προφίλ, σε μια περίοδο που αναζητά την αγωνιστική του ανάκαμψη.

Τα έσοδα που εξασφαλίστηκαν

Παρά τον αποκλεισμό, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια έσοδα από τη συμμετοχή του στους προκριματικούς γύρους. Συγκεκριμένα, για κάθε προκριματικό γύρο στον οποίο συμμετείχε στο Europa League, ο σύλλογος έλαβε το ποσό των 175.000 ευρώ. Δεδομένου ότι συμμετείχε σε δύο τέτοιους γύρους, τα έσοδα από αυτή τη διοργάνωση ανήλθαν συνολικά στις 350.000 ευρώ.

Επιπλέον, μετά τον αποκλεισμό του από την Μπραν στα playoffs του Conference League, ο ΠΑΟΚ θα λάβει ένα μπόνους αποκλεισμού ύψους 750.000 ευρώ. Συνυπολογίζοντας αυτά τα ποσά, τα συνολικά έσοδα του «Δικεφάλου» από την ευρωπαϊκή του πορεία ανέρχονται στο 1.100.000 ευρώ.

Οι χαμένες ευκαιρίες για επιπλέον έσοδα

Οι οικονομικές απώλειες για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικές, καθώς ο αποκλεισμός από τους Νορβηγούς στέρησε την ευκαιρία για πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Εάν η ομάδα είχε καταφέρει να προκριθεί στη League Phase του Conference League, θα λάμβανε εγγυημένα το ποσό των 3.170.000 ευρώ, ένα ποσό που θα ενίσχυε σημαντικά το ταμείο της.

Πέρα από το εγγυημένο ποσό της συμμετοχής, ο ΠΑΟΚ θα είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει επιπλέον χρήματα από τα αποτελέσματα των αγώνων του στη League Phase. Κάθε νίκη θα απέφερε 400.000 ευρώ, ενώ κάθε ισοπαλία θα πρόσθετε 133.000 ευρώ στα έσοδα του συλλόγου, ποσά που πλέον χάνονται.

Πρόσθετα οικονομικά οφέλη που χάθηκαν

Εκτός από τα άμεσα έσοδα από τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ έχασε και την ευκαιρία να συγκεντρώσει βαθμούς που θα του απέφεραν επιπλέον οικονομικά οφέλη. Η πορεία του στη League Phase θα υπολογιζόταν για έξτρα έσοδα, ανάλογα με την τελική του θέση στη διοργάνωση.

Όσο καλύτερη θέση θα είχε ο σύλλογος, τόσο περισσότερα χρήματα θα μπορούσε να εξασφαλίσει από το market pool, καθώς και από το πενταετές και δεκαετές ranking. Αυτά τα ποσά, τα οποία θα προσέθεταν σημαντική οικονομική ενίσχυση, αποτελούν πλέον χαμένες ευκαιρίες για τον «Δικέφαλο» μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko