Ο Μπάμπης Κωστούλας πρωταγωνιστής στην επικράτηση της Μπράιτον επί της Τρόμσο

Ο Μπάμπης Κωστούλας αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης μεταξύ της Μπράιτον και της Τρόμσο, η οποία διεξήχθη στην έδρα της αγγλικής ομάδας. Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ και προσέφερε μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια της Μπράιτον να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του.

Η κρίσιμη αναμέτρηση για τα playoffs του Conference League

Η Μπράιτον υποδέχθηκε την Τρόμσο στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των δύο ομάδων στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν κρίσιμη, καθώς ο νικητής θα εξασφάλιζε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα playoffs του Conference League.

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με στόχο την πρόκριση, με την Μπράιτον να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Ο αγώνας αναμενόταν με ενδιαφέρον, καθώς η έκβασή του θα καθόριζε την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Κωστούλας βασικός και καθοριστικός

Ο προπονητής της Μπράιτον επέλεξε τον Μπάμπη Κωστούλα να ξεκινήσει ως βασικός στην ενδεκάδα της ομάδας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Ο Έλληνας επιθετικός δικαίωσε πλήρως την επιλογή αυτή, καθώς η παρουσία του στο γήπεδο ήταν καθοριστική από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο Κωστούλας κατάφερε να ανοίξει το σκορ, δίνοντας το προβάδισμα στην αγγλική ομάδα και θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη εμφάνιση. Η συνολική του απόδοση στο παιχνίδι επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως βασικού παίκτη στην αναμέτρηση.

Το εντυπωσιακό γκολ του Έλληνα επιθετικού

Το πρώτο γκολ της Μπράιτον σημειώθηκε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε έξω από την περιοχή των Νορβηγών αντιπάλων, έλεγξε την μπάλα και την έστρωσε ιδανικά μπροστά του. Με ένα δυνατό και ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα με όμορφο τρόπο στην απέναντι γωνία του τερματοφύλακα της Τρόμσο.

Αυτό το τέρμα ήταν το πρώτο του γκολ για τη φετινή σεζόν, σηματοδοτώντας μια θετική αρχή για τον ίδιο στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Το γκολ έδωσε το προβάδισμα 1-0 στην Μπράιτον, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση της ομάδας στην έδρα της.

Η ασίστ που σφράγισε το 3-0

Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν σταμάτησε την προσφορά του στην ομάδα με το γκολ που σημείωσε. Δεκαέξι λεπτά αργότερα, αφού η Μπράιτον είχε ήδη πετύχει ένα δεύτερο τέρμα, η μπάλα βρήκε επάνω του με έναν «περίεργο τρόπο». Αυτή η ενέργεια οδήγησε στο να στρωθεί η μπάλα στον συμπαίκτη του, Βιέφερ.

Ο Βιέφερ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έγραψε το 3-0 υπέρ της αγγλικής ομάδας, διευρύνοντας το προβάδισμα. Παρά τον τρόπο που δημιουργήθηκε, η UEFA αναγνώρισε και μέτρησε κανονικά την ενέργεια του Κωστούλα ως ασίστ, υπογραμμίζοντας τη συνολική του συμβολή στο παιχνίδι και την αποτελεσματικότητά του.

Η επικράτηση της Μπράιτον επί της Τρόμσο

Η Μπράιτον κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 έναντι της Τρόμσο, χάρη στην καθοριστική συμβολή του Μπάμπη Κωστούλα. Το γκολ του Έλληνα επιθετικού και η ασίστ του διαμόρφωσαν ένα σημαντικό προβάδισμα για την αγγλική ομάδα, ενισχύοντας τις πιθανότητές της για την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Η ομάδα έδειξε δυναμισμό στην έδρα της, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό αποτέλεσμα απέναντι στους Νορβηγούς. Η εμφάνιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Μπράιτον στην πορεία της προς την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko