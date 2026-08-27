Η Μπραν απέκλεισε τον ΠΑΟΚ από την Ευρώπη με νίκη 3-2 στη Νορβηγία

Ολοκληρώθηκε πρόωρα το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε με 3-2 από τη Μπραν στη Νορβηγία. Η ήττα αυτή, σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 της Τούμπας, σήμανε τον αποκλεισμό των Θεσσαλονικέων από τη συνέχεια του UEFA Conference League. Οι Νορβηγοί εξασφάλισαν έτσι την παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης, όπου θα δώσουν ακόμη έξι παιχνίδια.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα της Μπραν

Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, η Μπραν παρουσιάστηκε καλύτερη και πίεζε περισσότερο την εστία του ΠΑΟΚ. Οι Νορβηγοί δημιούργησαν δύο σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, με τη μία να σταματά στο δοκάρι και την άλλη να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Παβλένκα.

Συγκεκριμένα, ο Λουσέ απείλησε πρώτος στο 17ο λεπτό με αριστερό σουτ που ήταν άστοχο. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα, με τον Παβλένκα να σταματά τις διαδοχικές προσπάθειες των Σόλτβεντ στο 18' και Κάστρο στο 19'. Το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε την προβολή του Χολμ στο 21ο λεπτό, ενώ ο Τσέχος τερματοφύλακας μπλόκαρε και το σουτ του Ντε Ρουβ στο 32' από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Ντίνγκελαντ μπλόκαρε επίσης σουτ του Εντιαγέ στο 37' από δύσκολη γωνία. Εντυπωσιακή ήταν και η εκτίναξη του Παβλένκα στο δυνατό αριστερό σουτ του Σόλτβεντ στο 41'.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, στο 45'+3', η Μπραν κέρδισε κόρνερ. Από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Κάστρο στο δεύτερο δοκάρι, ο Νόα Χολμ νίκησε τους πάντες και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, διαμορφώνοντας το 1-0 για τους Νορβηγούς, με τη Μπραν να έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση.

Το δεύτερο γκολ των Νορβηγών

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Μπραν συνέχισε να είναι απειλητική. Στο 51ο λεπτό, ο Χατσίδης έκανε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Σορετίρε, με τον Ντίνγκελαντ να μπλοκάρει.

Στη συνέχεια, η Μπραν εγκαταστάθηκε γύρω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μετά από συνδυασμό στην αριστερή πλευρά, οι Νορβηγοί έφτασαν σε δεύτερο γκολ. Στο 56ο ή 57ο λεπτό, ο Έρικσεν έστρωσε στον Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον, ο οποίος έκανε το σουτ. Η μπάλα, αφού βρήκε σε σώματα (ή κόντρα στον Γιαννούλη), κατέληξε στα δίχτυα του Παβλένκα, διαμορφώνοντας το 2-0. Το γκολ προήλθε από λάθος στην κατοχή της μπάλας από τον ΠΑΟΚ.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ και η ισοφάριση

Μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, προχώρησε άμεσα σε διπλή αλλαγή, ελπίζοντας να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Οι αλλαγές έφεραν άμεσα αποτελέσματα για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στο 63ο λεπτό, ο Πέλκας έβγαλε τον Σερίφ Εντιαγέ φάτσα με τον τερματοφύλακα της Μπραν. Ο Σενεγαλέζος δεν λάθεψε και με ωραίο σουτ μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέα πνοή στον ΠΑΟΚ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 67ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Από σέντρα του Τέιλορ, ο Χρήστος Ζαφείρης σκόραρε, διαμορφώνοντας το 2-2 και φέρνοντας το ζευγάρι στα ίσια, σε μία προσπάθεια ανατροπής του σκορ.

Το πέναλτι του Κάστρο και ο αποκλεισμός

Παρά την ισοφάριση και την προσπάθεια για ολική ανατροπή, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει το θετικό αποτέλεσμα. Στο 86ο λεπτό, ο Γιαννούλης έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, με αποτέλεσμα η Μπραν να κερδίσει πέναλτι.

Ο Νίκλας Κάστρο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ήταν εύστοχος, κάνοντας το 3-2 για τη Μπραν. Το γκολ αυτό έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα του ΠΑΟΚ για παρουσία στη League Phase του UEFA Conference League.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε μέχρι το τέλος να ισοφαρίσει ξανά, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Έτσι, το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του «Δικεφάλου του Βορρά» ολοκληρώθηκε πρόωρα, με την ομάδα του Εϊρίκ Χόρνελαντ να επικρατεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader, Ieidiseis