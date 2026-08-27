Στο Λονδίνο θα διεξαχθεί ο αγώνας Σαχτάρ - ΑΕΚ για το Champions League

Η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό. Ανάμεσα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της Ένωσης, αυτή με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ παρουσιάζει μία σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς δεν θα διεξαχθεί στην Ουκρανία.

Λόγω των συνεχιζόμενων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, το παιχνίδι ανάμεσα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και την ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί σε ουδέτερη έδρα, με την αγγλική πρωτεύουσα να αποτελεί τον προορισμό για την ελληνική ομάδα.

Η κλήρωση και ο ουκρανικός αντίπαλος

Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, όπου η ΑΕΚ πληροφορήθηκε τους οκτώ αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Η Ένωση είχε τοποθετηθεί στο τρίτο Pot, από όπου κληρώθηκε με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η αναμέτρηση με την ουκρανική ομάδα χαρακτηρίζεται τυπικά ως εκτός έδρας για την ΑΕΚ. Ωστόσο, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή του αγώνα σε διαφορετικό τόπο από την Ουκρανία.

Ο λόγος της ουδέτερης έδρας

Η απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα σε ουδέτερη έδρα πηγάζει από τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, οι ουκρανικές ομάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις φυσικές τους έδρες για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Κατά συνέπεια, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπως και άλλες ουκρανικές ομάδες, αναγκάζεται να αναζητά εναλλακτικούς χώρους για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων.

Το «Στάμφορντ Μπριτζ» ως νέα έδρα

Για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα δώσει τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο. Πρόκειται για την ιστορική έδρα της Τσέλσι, ενός από τα πιο γνωστά γήπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι «μπλε» του Λονδίνου παραχώρησαν το γήπεδό τους στην ουκρανική ομάδα για τις αναμετρήσεις της στην Ευρώπη. Αυτή η παραχώρηση κατέστη δυνατή καθώς η Τσέλσι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τη φετινή αγωνιστική περίοδο, επιτρέποντας έτσι τη χρήση των εγκαταστάσεών της.

Προηγούμενες «μετακομίσεις» της Σαχτάρ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαχτάρ Ντόνετσκ αναγκάζεται να αλλάξει έδρα για τους ευρωπαϊκούς της αγώνες. Τα προηγούμενα χρόνια, η ουκρανική ομάδα είχε χρειαστεί να «μετακομίσει» αρκετές φορές.

Στο παρελθόν, η Σαχτάρ είχε χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, γήπεδα στην Πολωνία για να φιλοξενήσει τις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η έδρα της για τη League Phase του Champions League θα βρίσκεται στην αγγλική πρωτεύουσα.

Το ταξίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, ένα από τα τέσσερα εκτός έδρας ταξίδια της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League θα έχει ως προορισμό το Λονδίνο. Η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία. Η ακριβής ημερομηνία της αναμέτρησης αναμένεται να γίνει γνωστή με την ανακοίνωση του αναλυτικού προγράμματος από την UEFA.

Με πληροφορίες από: Athletiko