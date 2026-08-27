Η κλήρωση της Σάκκαρη στο US Open: Θα αντιμετωπίσει qualifier στην πρεμιέρα

Η Μαρία Σάκκαρη ενημερώθηκε για την αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της στο US Open. Σύμφωνα με την κλήρωση, η πρώτη της αναμέτρηση θα είναι απέναντι σε μία παίκτρια που θα προέρχεται από τους προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο.32 του ταμπλό, αναμένει την ολοκλήρωση των προκριματικών για να μάθει το όνομα της πρώτης της αντιπάλου.

Οι πρώτες αναμετρήσεις της Ελληνίδας τενίστριας

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει την πορεία της στο US Open αντιμετωπίζοντας μία αθλήτρια που θα έχει εξασφαλίσει τη θέση της στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεών της στο τουρνουά. Η αναλυτική κλήρωση της Σάκκαρη καθορίζει το μονοπάτι της στη διοργάνωση, με την πρώτη πρόκληση να είναι η παίκτρια από τους προκριματικούς.

Εφόσον η Ελληνίδα αθλήτρια καταφέρει να προκριθεί από τον πρώτο γύρο, η επόμενη αντίπαλός της θα προκύψει από το ζευγάρι Σταροντουμπτσέβα-Σέιντελ. Η νικήτρια αυτής της αναμέτρησης θα είναι η επόμενη που θα βρεθεί απέναντι στη Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του US Open.

Πιθανή διασταύρωση με την Έλενα Ριμπάκινα

Προχωρώντας στους επόμενους γύρους του τουρνουά, η κλήρωση προβλέπει μια πιθανή διασταύρωση για τη Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο. Σύμφωνα με τα δεδομένα της κλήρωσης, φαβορί για να έχει προκριθεί σε αυτό το στάδιο είναι η Έλενα Ριμπάκινα. Αυτή η αναμέτρηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια για την Ελληνίδα τενίστρια στη διοργάνωση.

Η παρουσία της Ριμπάκινα ως πιθανής αντιπάλου στον τρίτο γύρο υπογραμμίζει το επίπεδο δυσκολίας που αντιμετωπίζει η Σάκκαρη στο US Open. Η πορεία της Ελληνίδας στο τουρνουά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απόδοσή της σε αυτές τις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι προοπτικές για τους επόμενους γύρους

Μετά τον τρίτο γύρο, η νικήτρια του αγώνα της Σάκκαρη θα διασταυρωθεί με τη νικήτρια του ζευγαριού Οσάκα-Μέρτενς. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία προς τα προημιτελικά μπορεί να περιλαμβάνει αναμετρήσεις με αθλήτριες υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένης αξίας στο παγκόσμιο τένις. Η κλήρωση διαμορφώνει ένα απαιτητικό μονοπάτι για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Σύμφωνα με την κλήρωση, στα προημιτελικά φαβορί για την παρουσία τους είναι δύο κορυφαία ονόματα του γυναικείου τένις: η Ίγκα Σφιόντεκ και η Μπελίντα Μπένσιτς. Η πιθανότητα να αντιμετωπίσει μία από αυτές τις αθλήτριες στα προημιτελικά υποδηλώνει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που θα συναντήσει η Σάκκαρη στην πορεία της.

Τα ονόματα των ημιτελικών

Προχωρώντας ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση, στους ημιτελικούς δεσπόζουν τα ονόματα ορισμένων εκ των κορυφαίων τενιστριών του κόσμου. Συγκεκριμένα, η κλήρωση αναφέρει ως φαβορί για τις θέσεις των ημιτελικών τις Γκοφ, Αντρέεβα και Ανισίμοβα. Αυτές οι αθλήτριες αποτελούν μερικές από τις ισχυρότερες παρουσίες στο γυναικείο τένις.

Η πιθανή συνάντηση με οποιαδήποτε από αυτές τις αθλήτριες στους ημιτελικούς αναδεικνύει το ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα που έχει μπροστά της η Μαρία Σάκκαρη στο US Open. Η πορεία της Ελληνίδας τενίστριας θα είναι γεμάτη προκλήσεις από τους πρώτους κιόλας γύρους της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko