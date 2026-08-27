Πήλιος: «Η ΑΕΚ ανεβαίνει επίπεδο, τεράστια η πρόκληση που έχουμε»

Ο Σταύρος Πήλιος, αριστερός μπακ της ΑΕΚ, προέβη σε δηλώσεις στην Cosmote TV αμέσως μετά την κλήρωση της Ένωσης στη League Phase του Champions League, όπου έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της. Ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στις προκλήσεις της διοργάνωσης, στην ετοιμότητα της ομάδας και στους στόχους που έχουν τεθεί, υπογραμμίζοντας την ανοδική πορεία του συλλόγου.

Οι πρώτες εντυπώσεις από την κλήρωση

Ο Σταύρος Πήλιος σχολίασε αρχικά την κλήρωση, δηλώνοντας πως θα επιθυμούσε να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, ωστόσο η κληρωτίδα έφερε την Μάντσεστερ Σίτι. Χαρακτήρισε την κλήρωση ως «πολύ ενδιαφέρουσα», τονίζοντας παράλληλα ότι στο Champions League «δεν υπάρχει μικρή ομάδα». Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα φάνηκε να είναι «λίγο καλύτερο» από αυτό που περίμενε, ο Πήλιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική.

Ο αμυντικός της Ένωσης υπογράμμισε τη διάθεση της ομάδας να δείξει τον καλύτερο εαυτό της και να κυνηγήσει το αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως του μεγέθους των αντιπάλων. Η παρουσία πολλών μεγάλων ομάδων στη διοργάνωση αποτελεί μια πρόκληση που η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει, έχοντας περάσει επιτυχώς στη φάση των ομίλων.

Η πρόκληση της Ρεάλ Μαδρίτης και οι αντίπαλοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σταύρος Πήλιος στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι «το όνομα της Ρεάλ το λέει από μόνο του». Η προοπτική να υποδεχθεί η ΑΕΚ τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας θεωρείται ένα «μεγάλο» γεγονός, τόσο για τον κόσμο της ομάδας όσο και για την ιστορία του συλλόγου.

Ο ποδοσφαιριστής επεσήμανε τη σημασία του να αγωνίζεται η ΑΕΚ απέναντι στους «καλύτερους του κόσμου», χαρακτηρίζοντας το ως «πολύ μεγάλο πράγμα». Αυτή η αναμέτρηση, όπως και οι υπόλοιπες με ομάδες με μεγάλη ιστορία και τρόπαια, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ να αποδείξει την αξία της.

Η σκληρή δουλειά και οι στόχοι της ΑΕΚ

Ο Σταύρος Πήλιος ανέφερε ότι η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να είναι πλήρως έτοιμη για τη φάση των ομίλων του Champions League. Ο βασικός στόχος της ΑΕΚ είναι να παραμείνει ανταγωνιστική και να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά. Η προσπάθεια για τη συγκομιδή βαθμών και η παρουσία της ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Ο αριστερός μπακ τόνισε την επιθυμία της ομάδας να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική, επιδιώκοντας να πάρει αποτελέσματα σε κάθε παιχνίδι. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της ΑΕΚ να μην υποτιμά κανέναν αντίπαλο και να δίνει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε αγώνα.

Το μέταλλο της ομάδας και η εξέλιξη

Αναφερόμενος στην πρόκριση επί της Λέφσκι, ο Πήλιος δήλωσε ότι πολλά του έμειναν από την προηγούμενη ημέρα, κυρίως όσον αφορά τον κόσμο και τους συμπαίκτες του που «τα δώσαμε όλα». Χαρακτήρισε την προσπάθεια ως «κατάθεση ψυχής», προσθέτοντας ότι η ομάδα έπαιξε «σαν να χάναμε από το πρώτο παιχνίδι».

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδεικνύει το «μέταλλο που έχουμε φτιάξει» και την καθοριστική βοήθεια που προσέφεραν οι νέες προσθήκες στο ρόστερ. Ο Πήλιος υπογράμμισε ότι «αυτή είναι μόνο η αρχή», καθώς η ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται και να επιδιώκει να γίνεται καλύτερη. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία να βελτιώνεται και να προσφέρει το 100% στην ομάδα, καθώς «κάθε χρόνο η ΑΕΚ ανεβαίνει επίπεδο», κάτι που αποδεικνύεται από την παρουσία της στο Champions League. Ο σύλλογος, όπως είπε, «κάνει την καλύτερη δουλειά», και η ομάδα «δεν έχει ταβάνι».

Πρωτάθλημα και Ευρώπη: Οι προτεραιότητες

Ο Σταύρος Πήλιος αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ΑΕΚ στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι η θέαση ομάδων με τέτοια ιστορία και τόσα τρόπαια είναι «πολύ όμορφο». Για την ΑΕΚ, αποτελεί «τεράστια πρόκληση» να δείξει τι ομάδα είναι. Ωστόσο, επισήμανε ότι τα συναισθήματα και το μυαλό της ομάδας πρέπει να παραμείνουν «προσγειωμένα».

Ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε ότι ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ παραμένει το πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα η ομάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και στο Champions League. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ομάδα θα διαχειριστεί καλά το απαιτητικό πρόγραμμα «Τρίτη – Κυριακή». Όσον αφορά το τι θα τον άφηνε ικανοποιημένο προσωπικά, απάντησε: «Να είμαστε ανταγωνιστικοί», προσθέτοντας ότι «στα όνειρα και στους στόχους κανείς δεν μπορεί να σου πει όχι», και ότι η ομάδα κοιτάει ψηλά, εστιάζοντας στο «τώρα και παιχνίδι με παιχνίδι».

Με πληροφορίες από: Gazzetta