Η Σαχτάρ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου

Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλό της για τη φάση των ομίλων του Champions League, καθώς η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό την έφερε αντιμέτωπη με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η αναμέτρηση αυτή, που θα αποτελέσει τον εκτός έδρας αγώνα για τον «Δικέφαλο», θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. Συγκεκριμένα, η ουκρανική ομάδα επέλεξε το «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, την ιστορική έδρα της Τσέλσι, για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της στη διοργάνωση, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην Ουκρανία.

Η έδρα της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Champions League

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ομάδες που προέρχονται από την Ουκρανία αναγκάζονται να αγωνίζονται σε ουδέτερα γήπεδα, μακριά από την πατρίδα τους, εξαιτίας του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο, και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο της Τσέλσι.

Στο παρελθόν, η Σαχτάρ είχε χρησιμοποιήσει διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της. Μέχρι πρότινος, η ομάδα έδινε τους αγώνες της στην Πολωνία, ενώ έχει αγωνιστεί και σε άλλες τοποθεσίες, όπως το Αμβούργο στη Γερμανία και η Βαρσοβία στην Πολωνία. Ωστόσο, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ουκρανική ομάδα επέλεξε το «Στάμφορντ Μπριτζ» για τους εντός έδρας αγώνες της στο Champions League.

Η προσφορά της Τσέλσι και οι λόγοι της επιλογής

Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο των «Μπλε» του Λονδίνου προέκυψε έπειτα από μια πρωτοβουλία της ίδιας της Τσέλσι. Όπως αναφέρεται σε δήλωση του συλλόγου, «δεδομένης της απογοητευτικής σεζόν της Τσέλσι το 2025/26 και της αποτυχίας της να εξασφαλίσει συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Λονδίνο – την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου – στο πλαίσιο της πορείας της στο Champions League».

Ο αγγλικός σύλλογος υπογράμμισε επίσης τη δέσμευσή του να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. «Θα συνεργαστούμε στενά με τη Σαχτάρ τις επόμενες εβδομάδες ώστε οι αγωνιστικές ημέρες να διεξάγονται με ασφάλεια και ομαλά τόσο για την ομάδα όσο και για τους φιλάθλους της», τονίστηκε από την πλευρά της Τσέλσι, δείχνοντας την πρόθεση για πλήρη υποστήριξη.

Οι δηλώσεις της Σαχτάρ για τη νέα της έδρα

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα τόσο αναγνωρισμένο και ιστορικό στάδιο. «Η διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων μας στο Champions League στο Στάμφορντ Μπριτζ αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τη Σαχτάρ», δήλωσε εκπρόσωπος της ουκρανικής ομάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κίνησης αυτής.

Η Σαχτάρ ευχαρίστησε θερμά την Τσέλσι για την προσφορά αυτή, τονίζοντας παράλληλα την παγκόσμια φήμη και την ατμόσφαιρα του γηπέδου. «Ευχαριστούμε την Τσέλσι για τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε τους αγώνες μας σε αυτό το ιδιαίτερο γήπεδο. Το Στάμφορντ Μπριτζ είναι ένα από τα πιο διάσημα στάδια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με απίστευτη ιστορία και ατμόσφαιρα. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αγώνες της Σαχτάρ στο Λονδίνο θα προσφέρουν αξέχαστες συγκινήσεις τόσο στους Ουκρανούς όσο και στους Άγγλους φιλάθλους», προσέθεσε, εκφράζοντας την προσδοκία για μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές.

Η κλήρωση της ΑΕΚ στο Μονακό

Η ΑΕΚ έμαθε τις αντιπάλους της στη League Phase του Champions League κατά τη διάρκεια της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό. Από το 3ο Pot της κλήρωσης, η ελληνική ομάδα κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον αγώνα να διεξάγεται εκτός έδρας για την ΑΕΚ.

Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο πρώτος αυτός αγώνας θα λάβει χώρα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα της αγγλικής πρωτεύουσας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για την ελληνική ομάδα και τους φιλάθλους της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta