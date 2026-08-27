Πραντίγια: «Είναι δύσκολο να κερδίσεις την Ελλάδα στην Αθήνα»

Η Ισπανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στην Αθήνα, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τα προκριματικά του World Cup 2027. Ενόψει του αγώνα, ο Ισπανός μπασκετμπολίστας Χάιμε Πραντίγια μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται πάση θυσία ένα θετικό αποτέλεσμα για να επανέλθει στον σωστό δρόμο των αποτελεσμάτων για το Κατάρ.

Η επικείμενη αναμέτρηση στην Αθήνα

Η «φούρια ρόχα» έρχεται στην ελληνική πρωτεύουσα για το παιχνίδι με τη «γαλανόλευκη», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των προκριματικών για το MundoBasket 2027. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομάδα, καθώς επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα έχει πάση θυσία ανάγκη τη νίκη, προκειμένου να μπει ξανά στον σωστό δρόμο των αποτελεσμάτων για το Κατάρ, όπως αναφέρθηκε. Ο αγώνας αναμένεται να είναι απαιτητικός, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα σημαντικό βήμα στην προκριματική φάση.

Οι δηλώσεις του Χάιμε Πραντίγια

Ο Χάιμε Πραντίγια, ένας από τους βασικούς παίκτες της Ισπανίας, μίλησε για την επικείμενη αναμέτρηση. Ο νέος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε ότι η Ισπανία είναι έτοιμη για τον αγώνα, αλλά υπογράμμισε τη δυσκολία του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πάντοτε δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι εναντίον της Ελλάδας. Η δυσκολία αυτή αυξάνεται ακόμα περισσότερο όταν το ματς διεξάγεται μπροστά στον δικό της κόσμο, στην έδρα της Αθήνας. Αυτή η δήλωση τονίζει το πλεονέκτημα έδρας που έχει η ελληνική ομάδα.

Η πρόκληση των «παραθύρων» και η εύρεση ρυθμού

Ο Ισπανός φόργουορντ αναφέρθηκε στη γενικότερη δυσκολία των «παραθύρων» των προκριματικών. Εξήγησε ότι όλα τα «παράθυρα» είναι δύσκολα, καθώς δεν υπάρχει πολύς χρόνος για την προετοιμασία των παιχνιδιών. Αυτό δημιουργεί επιπλέον πίεση στις ομάδες και τους προπονητές.

Το συγκεκριμένο «παράθυρο» είναι ιδιαίτερο, καθώς οι παίκτες προέρχονται από έναν μήνα διακοπής, χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες πρέπει να βρουν ξανά τον αγωνιστικό τους ρυθμό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που αποτελεί επιπρόσθετη πρόκληση για την Ισπανία και τους αντιπάλους της.

Οι δυνατοί αντίπαλοι και οι απουσίες της Ελλάδας

Ο Πραντίγια τόνισε ότι η Ισπανία θα αντιμετωπίσει δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους σε αυτή την προκριματική φάση. Αναφέρθηκε στην Πορτογαλία, επισημαίνοντας ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, εξελίσσεται ως ομάδα και διαθέτει ένα πολύ συμπαγές σύνολο.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Ισπανός παίκτης δήλωσε ότι γνωρίζουν τις δυνατότητές της. Αυτό ισχύει ακόμη κι αν η ελληνική ομάδα έχει ορισμένες απουσίες, όπως αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η αναφορά στην απουσία του Αντετοκούνμπο υποδηλώνει ότι παρά αυτή την έλλειψη, η Ελλάδα παραμένει ένας υπολογίσιμος αντίπαλος.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Χάιμε Πραντίγια επανέλαβε την πεποίθησή του ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την Ελλάδα στην Αθήνα, αναγνωρίζοντας την ισχύ της έδρας και την ποιότητα της «γαλανόλευκης» ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko