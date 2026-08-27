Η κλήρωση της League Phase του Champions League ανέδειξε σούπερ ντέρμπι και ελληνικές μονομαχίες

Η διαδικασία της κλήρωσης της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, προσφέροντας από την πρώτη κιόλας φάση της διοργάνωσης κορυφαία ραντεβού και έντονο ελληνικό χρώμα. Από τη στιγμή που η UEFA άλλαξε το φορμάτ και καλωσόρισε το λεγόμενο μοντέλο της League Phase, τα μεγάλα ντέρμπι και τα σπουδαία ραντεβού μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης πολλαπλασιάστηκαν. Έτσι και φέτος, η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο της, ενώ παράλληλα προέκυψαν αρκετές ελληνικές μονομαχίες μεταξύ παικτών σε διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες.

Κορυφαία ευρωπαϊκά ντέρμπι από την έναρξη

Η UEFA, με την αλλαγή του φορμάτ και την υιοθέτηση του μοντέλου της League Phase, πέτυχε τον πολλαπλασιασμό των μεγάλων ντέρμπι και των σπουδαίων ραντεβού μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, ήδη από την πρώτη φάση του Champions League. Η φετινή κλήρωση επιβεβαίωσε αυτή την τάση, με τον αλγόριθμο να φέρνει αντιμέτωπους μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους.

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα ζευγαρώματα που αναδείχθηκαν από τη League Phase, και τα οποία υπόσχονται να καθηλώσουν το φίλαθλο κοινό, συγκαταλέγονται οι αναμετρήσεις Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν και Μπάγερν - Άρσεναλ.

Η ΑΕΚ και οι ελληνικές «κόντρες»

Η κλήρωση της League Phase του Champions League είχε έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς η ΑΕΚ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν Έλληνες παίκτες στο ρόστερ τους. Αυτό προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, η Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην οποία αγωνίζονται οι Καρέτσας και Κωνσταντέλιας. Επίσης, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα του Κουλιεράκη και την Κόμο του Δουβίκα, δημιουργώντας έτσι άμεσες ελληνικές μονομαχίες. Μόνο η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα για μια αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άρσεναλ, στην οποία αγωνίζεται ο Χρήστος Τζόλης, δεν προέκυψε από την κλήρωση.

Άλλες ελληνικές μονομαχίες και εξαιρέσεις

Πέρα από τις αναμετρήσεις που αφορούν την ΑΕΚ, μια ακόμη σημαντική ελληνική κόντρα θα υπάρξει με την κλήρωση της Άρσεναλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στο «Emirates», ο Χρήστος Τζόλης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους.

Από τους ελληνικούς «εμφυλίους» που προέκυψαν από την κλήρωση, μόνο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην οποία αγωνίζονται οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης, ξέφυγε από το να κληρωθεί με κάποια άλλη ομάδα που να δημιουργεί άμεση ελληνική μονομαχία.

Το νέο φορμάτ και η πρόκριση

Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον και επίσημα ανάμεσα στις 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League. Το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.

Οι 36 σύλλογοι είχαν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας πριν την κλήρωση. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Από αυτούς τους οκτώ αγώνες, οι τέσσερις θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας και οι άλλοι τέσσερις εκτός έδρας.

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase, η οποία περιλαμβάνει όλες αυτές τις αναμετρήσεις, οι οκτώ πρώτοι της ενιαίας βαθμολογίας θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα συνεχίσουν στα playoffs για να διεκδικήσουν τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στην επόμενη φάση.

Αναμονή για το πλήρες πρόγραμμα

Οι φίλαθλοι και οι ομάδες αναμένουν πλέον την ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος των αγώνων. Οι ακριβείς ώρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της League Phase αναμένεται να γίνουν γνωστές το Σάββατο (29/8).

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο για τα προγράμματα των ομάδων του 1ου Pot δυναμικότητας και τα σπουδαιότερα ραντεβού που έχουν προκύψει, τα οποία υπόσχονται μια συναρπαστική αρχή στη νέα εποχή του Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko