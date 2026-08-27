Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League: Κληρώθηκε με Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ

Η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του UEFA Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Μονακό. Η «Ένωση», η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση το βράδυ της Τετάρτης, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας, βρίσκεται μπροστά σε σπουδαίες ευρωπαϊκές προκλήσεις. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, συμμετέχοντας στην κλήρωση από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας, θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ διαφορετικές ομάδες.

Οι οκτώ αντίπαλοι της Ένωσης και η κατανομή των αγώνων

Η ΑΕΚ κληρώθηκε με οκτώ ισχυρούς αντιπάλους, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας. Συγκεκριμένα, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η ελληνική ομάδα θα αναμετρηθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Από το δεύτερο γκρουπ, οι αντίπαλοι είναι η Ντόρτμουντ και η Ρόμα. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η κληρωτίδα έφερε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Γαλατάσαραϊ, ενώ από το τέταρτο γκρουπ, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κόμο και τη Λασκ.

Όσον αφορά την κατανομή των αγώνων, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην έδρα της, την Allwyn Arena, τέσσερις ομάδες: τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρόμα, τη Γαλατάσαραϊ και τη Λασκ. Αντίθετα, για τους εκτός έδρας αγώνες της, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, την Ντόρτμουντ, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Κόμο.

Η ιδιαιτερότητα του αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μία από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις της ΑΕΚ, αυτή με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα και συγκεκριμένα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι, στο Λονδίνο. Αυτή η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι οι ουκρανικές ομάδες δίνουν τα ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια τους μακριά από τη χώρα τους, λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σαχτάρ θα χρησιμοποιήσει κατά την τρέχουσα σεζόν το γήπεδο της Τσέλσι στο Λονδίνο για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στο Champions League. Τα προηγούμενα χρόνια, η ουκρανική ομάδα είχε χρησιμοποιήσει γήπεδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Πολωνία και η Γερμανία, με πόλεις όπως το Αμβούργο και η Βαρσοβία να έχουν φιλοξενήσει τους αγώνες της. Πλέον, η ευρωπαϊκή έδρα της μεταφέρεται στο Λονδίνο.

Η Τσέλσι, μέσω ανακοίνωσής της, ανέφερε ότι «δεδομένης της απογοητευτικής σεζόν της Τσέλσι το 2025/26 και της αποτυχίας της να εξασφαλίσει συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Λονδίνο – την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου – στο πλαίσιο της πορείας της στο Champions League». Ο αγγλικός σύλλογος πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί στενά με τη Σαχτάρ τις επόμενες εβδομάδες, ώστε οι αγωνιστικές ημέρες να διεξάγονται με ασφάλεια και ομαλά τόσο για την ομάδα όσο και για τους φιλάθλους της.

Το ελληνικό «χρώμα» στις αναμετρήσεις και ιστορικά στοιχεία

Οι αγώνες της ΑΕΚ στη League Phase θα έχουν και έντονο ελληνικό «χρώμα», καθώς αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στις αντίπαλες ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα βρεθεί απέναντι στην «Ένωση» με τη φανέλα της Ρόμα. Ο Τάσος Δουβίκας αγωνίζεται στην Κόμο, ενώ οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι μέλη της Ντόρτμουντ. Αυτές οι αναμετρήσεις αναμένεται να προσδώσουν επιπλέον ενδιαφέρον στις «μονομαχίες» της ελληνικής ομάδας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ είχε βρεθεί ξανά σε κλήρωση του Champions League με αντιπάλους τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρόμα. Αυτό είχε συμβεί στη διοργάνωση του 2002, όταν μαζί με την Γκενκ, αποτελούσαν τις τέσσερις ομάδες στον όμιλο. Τότε, η «Ένωση» είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, έχοντας καταγράψει έξι ισοπαλίες.

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών

Το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League αναμένεται να ανακοινωθεί το πρωί του Σαββάτου, έως και το μεσημέρι, δίνοντας στους φιλάθλους και τα στελέχη της ομάδας τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων. Ωστόσο, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγωνιστικών έχουν ήδη γίνει γνωστές.

Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσουν η 2η αγωνιστική στις 13/14 Οκτωβρίου και η 3η αγωνιστική στις 20/21 Οκτωβρίου. Οι αγώνες θα συνεχιστούν με την 4η αγωνιστική στις 3/4 Νοεμβρίου, την 5η αγωνιστική στις 24/25 Νοεμβρίου και την 6η αγωνιστική στις 8/9 Δεκεμβρίου. Οι τελευταίες αγωνιστικές είναι προγραμματισμένες για τις 7η αγωνιστική στις 19/20 Ιανουαρίου και την 8η αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit